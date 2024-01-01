بدائل - Renderforest
Canva
canva.com
Canva عبارة عن منصة للتصميم الجرافيكي تتيح للمستخدمين إنشاء رسومات الوسائط الاجتماعية والعروض التقديمية والملصقات والمستندات والمحتويات المرئية الأخرى. ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين العديد من القوالب المصممة بشكل احترافي، وتحرير التصميمات وتحميل الصور الخاصة بهم من خلال واجهة السحب والإفلات. النظ...
VistaCreate
create.vista.com
أبسط محرر صور على الإنترنت ᐉ VistaCrate (Crello سابقًا) ➤ قم بإنشاء تصميماتك الخاصة ✓ النشر ✓ الغلاف ✓ الرسوم المتحركة ☝ استخدم أفضل برامج التصميم عبر الإنترنت ⏩ إنه سهل ومجاني! أداة تصميم رسومية مجانية لمساعدتك على إنشاء محتوى مثير للإعجاب في دقائق. تصفح الآلاف من القوالب الاحترافية وقم بتحريرها ع...
PosterMyWall
postermywall.com
تصاميم جميلة. ترقية سهلة. انشر الخبر باستخدام رسومات ومقاطع فيديو وملصقات ومنشورات مذهلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
Animaker
animaker.com
Animaker هو صانع فيديو رسوم متحركة يمكنك تنفيذه بنفسك (#DIY) عبر الإنترنت، ويقدم عروضًا تقديمية بجودة الاستوديو في متناول الجميع. مقاطع الفيديو المتحركة، تم تنفيذها بشكل صحيح!
Genially
genial.ly
قم بإنشاء العروض التقديمية والرسوم البيانية والمحتويات المذهلة الأخرى بنفسك أو مع فريقك.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
#1 بديل Adobe® Acrobat®: PDFelement هو الحل الشامل لملفات PDF. قم بإنشاء ملفات PDF وتحريرها وتحويلها وتوقيعها بطريقة أفضل.
Powtoon
powtoon.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو احترافية ومخصصة لأي جمهور باستخدام منصة الاتصال المرئي الخاصة بـ Powtoon. تعرف على سبب ثقة أكثر من 30 مليون محترف في Powtoon.
Desygner
desygner.com
أداة التصميم الجرافيكي لغير المصممين. إنشاء المحتوى للجميع. انضم إلى أكثر من 20 مليون شخص و60 ألف شركة باستخدام Desygner. تصميم المحتوى مثل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات والعروض التقديمية وبطاقات العمل والنشرات الإعلانية والمزيد.
Move.ai
move.ai
حرر حركتك. التقط خيالك. لا مزيد من الدعاوى، لا مزيد من القيود. أصبح التقاط الحركة بدقة عالية أمرًا سهلاً.
Jitter
jitter.video
تحريك التصميمات الخاصة بك بسهولة. قم بتصدير إبداعاتك كمقاطع فيديو أو صور GIF. كل ذلك في متصفحك.
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI هو برنامج لصنع الفيديو عبر الإنترنت يساعد أي شخص على إنشاء مقاطع فيديو ورسوم متحركة في ثوانٍ.
Visme
visme.co
قم بإنشاء عروض تقديمية احترافية ورسوم بيانية تفاعلية وتصميم جميل ومقاطع فيديو جذابة، كل ذلك في مكان واحد. ابدأ باستخدام Visme اليوم.
Designrr
designrr.io
قم بتحميل أي صفحة ويب أو MS Word أو فيديو أو Podcast أو YouTube وسيقوم بإنشاء كتاب إلكتروني مذهل وتحويله إلى pdf أو epub أو Kindle أو Flipbook. سريع وبسيط الاستعمال. يتضمن التدريب الكامل والدعم على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع ومجموعة Facebook.
Venngage
venngage.com
انضم إلى أكثر من 5 ملايين محترف يعتبرون Venngage صانع الرسوم البيانية المفضل. اختر من بين أكثر من 10000 قالب احترافي مخصص للشركات.
Marq
marq.com
يعمل Marq (Lucidpress سابقًا) على تمكين الجميع في المؤسسة من إنشاء محتوى خاص بالعلامة التجارية باستخدام قوالب العلامة التجارية المقفلة. قبل وداعًا لأعمالك المتراكمة الإبداعية.
Biteable
biteable.com
قم بإنشاء مقاطع فيديو خاصة بالعلامة التجارية باستخدام صانع الفيديو الرائد عبر الإنترنت. Biteable هو الحل الرائد لإنشاء محتوى فيديو موجز وجذاب ومتعلق بالعلامة التجارية.
Vyond
vyond.com
نتائج الخبراء دون جهد. أنشئ مقاطع فيديو جذابة في ثوانٍ. Vyond عبارة عن منصة لإنشاء الفيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تضع قوة استوديو إنتاج الفيديو - بدءًا من كتابة السيناريو وحتى الفيديو النهائي - في متناول يدك مباشرةً. استخدم Vyond Go، وهو أول برنامج إنشاء فيديو ونصوص برمجية مدعوم بالذكاء الاص...
Template.net
template.net
قوالب مصممة بشكل جميل وقابلة للتحرير بسهولة لإنجاز عملك بشكل أسرع وأكثر ذكاءً. ما عليك سوى تصفح قوالبنا سهلة الاستخدام والبحث فيها وحفظها وتنزيلها.
Curvenote
curvenote.com
منصة الكتابة للعلوم. أداة كتابة جميلة مصممة للكتابة الفنية، متصلة بـ Jupyter.
Xara Cloud
xara.com
أعمال تصميم أقل، نتائج أعمال أكثر. أنشئ محتوى يتحدث إلى جمهورك. مجموعة أدوات كاملة تعكس أفكارك بنتائج مرئية. لا مهارات التصميم المطلوبة.
Publitas
publitas.com
نحن نساعد العلامات التجارية على نشر الكتالوجات عبر الإنترنت لتقديم تجارب تسوق جميلة.
iPaper
ipaper.io
iPaper عبارة عن منصة كتالوج رقمية تتيح لك تحويل المنشورات والكتالوجات المطبوعة الخاصة بك إلى تجارب تسوق رقمية تفاعلية بالكامل. اجذب انتباه المتسوق من خلال صور ومقاطع فيديو المنتج. قم بزيادة حركة المرور والمبيعات من خلال التسوق داخل الكتالوج عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp أو التكامل المباشر مع متج...
Picmaker
picmaker.com
ارفع مستوى لعبة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك باستخدام أداة الإدارة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Picmaker. قم بتبسيط إنشاء المحتوى الخاص بك، والجدولة، والتحليلات باستخدام الخوارزميات المتقدمة والأتمتة. جرب الآن!
Smore
smore.com
Smore هي أداة نشرة إخبارية تعاونية، مع التركيز على سهولة الاستخدام والنتائج الجميلة والهادفة والتكامل والأتمتة البسيطة.
Moovly
moovly.com
باعتبارها أداة إنشاء الفيديو الأكثر اكتظاظًا بالذكاء الاصطناعي في السوق، توفر Moovly كل ما تحتاجه أنت ومؤسستك لإنشاء مقاطع فيديو أو عروض تقديمية ذات مظهر احترافي في دقائق. مصمم خصيصًا للأعمال وللتكامل بسلاسة مع سير عملك الحالي بفضل ميزات مثل وضع العلامات البيضاء، سيساعدك حل Moovly المستند إلى السحاب...
Curated
curated.co
قم بتوصيل رسائل إخبارية مذهلة عبر البريد الإلكتروني يستمتع بها القراء بالفعل. يبدو قالبنا الصلب (القابل للتخصيص) رائعًا في كل عميل بريد إلكتروني، لذا يمكنك التركيز على المحتوى، وليس التصميم.
Magic Studio
magicstudio.com
يستخدم Photobooth صورك الخاصة لتدريب نموذج ذكاء اصطناعي مخصص يمثل مظهرك ويمكنه بعد ذلك إنشاء صور رأسك وصور ملفك الشخصي في أنماط مختلفة على طراز الذكاء الاصطناعي. تعتمد جودة الصور الشخصية التي يمكن لـ Photo Booth إنشاؤها بشكل مباشر على الصور التي تقوم بتحميلها. يجب أن تحاول الحصول على العديد من وجهات...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe هو صانع فيديو رسوم متحركة سهل الاستخدام، يقوم بالسحب والإفلات للمبتدئين والمحترفين، وهو قابل للتطبيق في أي مجال أو دور وظيفي. أنشئ مقاطع فيديو رسوم متحركة بجودة احترافية تأسر جمهورك وتثقفه. قم بتوصيل أي موضوع أو رسالة بطريقة سريعة وجذابة لجذب الانتباه والتميز عن الآخرين، دون إنفاق مبالغ ...
PixCap
pixcap.com
Pixcap عبارة عن منصة تصميم على شبكة الإنترنت مصممة خصيصًا للعلامات التجارية والشركات الناشئة والوكالات الإبداعية من جميع الأحجام، مما يمكنها من صياغة تصميمات العلامات التجارية ثلاثية الأبعاد المؤثرة بسرعة. أثبت دمج العناصر ثلاثية الأبعاد في العلامات التجارية والإعلانات وعروض المنتجات ومحتوى الوسائط ...
Mango Animate
mangoanimate.com
Mango Animate هي شركة تكنولوجيا ملتزمة بتطوير برامج سهلة الاستخدام ولكنها قوية، بما في ذلك صانع الرسوم المتحركة، وصانع الرسوم المتحركة للسبورة البيضاء، وصانع الرسوم المتحركة للشخصيات، وصانع فيديو الأعمال. لا حاجة لأي برمجة، يمكن للجميع استخدام أي برنامج من Mango Animate لإنشاء مقاطع فيديو مذهلة لجمي...