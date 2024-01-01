طريقة أبسط لإنشاء نماذج أولية واختبار وبناء برامج المركبات! تعمل RemotiveLabs على تقليل التعقيدات في تطوير برمجيات السيارات، وتسهيل تجريد الأجهزة وتوفير بيئة أكثر مرونة مقارنة بالأدوات القديمة ذات اللغات الخاصة بالمجال والعمليات المقفلة. - استخدم لغة البرمجة المفضلة، على سبيل المثال. تقوم Python وRust وC++ بقراءة وكتابة بيانات إشارة السيارة من خلال واجهات برمجة تطبيقات gRPC. استخدم البرمجة النصية LUA لتحويل (إعادة تسمية أو تعيين أو دمج أو تركيب) الإشارات المنبعثة بتردد مخصص. - إنتاج طبقة تجريد لـ AAOS وProtoPie وUnity وما شابه ذلك في التنسيق المتوقع (COVESA VSS وخصائص مركبة AAOS على سبيل المثال). - نحن ندعم بروتوكولات شبكة المركبات الشائعة مثل CAN وFlexRay وLIN وAutomotive Ethernet - التي يتم تمكينها بواسطة .dbc و.xml (fibex) و.ldf و.arxml. يتوفر دعم حماية E2E. - التحول إلى اليسار وقم ببناء منصة / منصة اختبار ميسورة التكلفة ومتاحة عن بعد تعمل على اختيارك من الأجهزة (Nvidia Drive، Host Mobility، أي نظام قائم على Docker/Linux، Raspberry Pi، إلخ). لدينا العديد من واجهات برمجة التطبيقات المتاحة للربط بأطر الاختبار الشائعة بما في ذلك Jenkins وGitLab وما إلى ذلك. يمكنك بسهولة إنشاء حالات الاختبار وتشغيل التشخيصات وفلاش وحدات التحكم الإلكترونية. RemotiveLabs يجعل اختبار CI والاختبار الآلي أسهل من أي وقت مضى. ليست هناك حاجة إلى جهاز كمبيوتر إضافي، استخدم جهاز كمبيوتر محمولًا مزودًا بنظام التشغيل الذي تختاره للاتصال. يتوفر عرض تجريبي مجاني - لا حاجة لتسجيل الدخول: قم بتجربة الإشارات من دورة القيادة التجريبية الخاصة بنا على الفور: https://demo.remotivelabs.com/ - عرض الإشارات وإعادة تشغيلها (عميل الويب/المكتبة المرجعية) - العمل مع الإشارات وتحويلها إلى Android الخصائص / VSS - قم بتطبيق منتجات التعليمات البرمجية الخاصة بك في منصة RemotiveLabs: - RemotiveBroker: سكين الجيش السويسري لمطوري البرامج، يستخدم كوحدة تحكم إلكترونية للبرامج، ومسجل بيانات، وبرامج وسيطة للنماذج الأولية المرنة وتمكين أجهزة الاختبار. ترخيص أجهزة الوسيط بقيمة 2500 يورو سنويًا (يعمل على الأجهزة التي تختارها، مثل Rasberry Pi أو أي HW قائم على Linux/Docker - تتوفر مجموعات مرجعية هنا: https://remotivelabs.com/downloads-documentations/#section-reference-kit ). - RemotiveCloud: بيئة RemotiveBroker الافتراضية لتشغيل الإشارات وتحويلها وتدفقها. تعاون سلس وبسيط دون لمس الأجهزة. باقة التشغيل السحابي 900 يورو / سنة.

الموقع الإلكتروني: remotivelabs.com

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