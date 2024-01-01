بدائل - RemoteHQ

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.

Gather

Gather

gather.town

Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.

Zoho Assist

Zoho Assist

zoho.com

يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.

Webex

Webex

webex.com

Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...

Splashtop

Splashtop

splashtop.com

Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلو...

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.

oVice

oVice

ovice.com

تواصل وتفاعل بشكل أكبر مع فريقك البعيد مكان العمل الافتراضي الذي يبقيك متزامنًا مع أي شخص في أي مكان

Spot

Spot

spotvirtual.com

تطبيق التواصل من الجيل التالي للفرق. Spot هو الحل الكامل للفرق للتواصل والتعاون وبناء الثقافة. موثوق به من قبل مئات المنظمات.

Switchboard

Switchboard

switchboard.app

إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.

SpatialChat

SpatialChat

spatial.chat

دردشة فيديو جماعية للاجتماعات الافتراضية الشخصية، في أي مكان وفي أي وقت.

Consolto

Consolto

consolto.com

دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال مؤتمرات الفيديو السحابية. يمكنك إجراء مكالمات الفيديو المباشرة والندوات عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية والاجتماعات عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

GoBrunch

GoBrunch

gobrunch.com

GoBrunch هو تطبيق رائع للدردشة المرئية. يمكنك إنشاء غرف افتراضية تفاعلية وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. إنها مناسبة للاجتماعات ومساحات العمل.

CrankWheel

CrankWheel

crankwheel.com

قم ببيع المزيد وزيادة عائد الاستثمار على موقع الويب باستخدام برامج المبيعات الداخلية لمشاركة الشاشة والعروض التوضيحية الفورية والمؤتمرات عبر الهاتف

Deskmy

Deskmy

deskmy.com

عن بعد أو في المكتب؟ الجواب هو مكتبي. تعرف على مكتب العمل الجديد الخاص بك، من أي مكان. افتح مكتبك من أي جهاز وستحصل على كل ما لديك بصريًا زملاء الفريق والتطبيقات في نفس المكان، بغض النظر عن مكان تواجدك فعليًا.

Surfly

Surfly

surfly.com

الموجة التالية في التفاعل عبر الإنترنت. أنشئ رحلات رقمية تعاونية ومتوافقة دون الحاجة إلى تغيير تطبيقاتك أو تثبيت البرامج.

Demio

Demio

demio.com

توفر Demio فقط تجربة ندوة عبر الإنترنت بسيطة بدون تنزيل لجمهورك، بالإضافة إلى جميع أدوات التسويق التي تحتاجها لتحقيق نتائج أفضل.

join.me

join.me

join.me

مشاركة الشاشة والاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون الجماعي كلها سريعة وسهلة على join.me. أظهر العمل من هو الرئيس. جرب JoinMe مجانًا اليوم!

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...

Nooks

Nooks

nooks.ai

Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.

Workiro

Workiro

workiro.com

تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.

Sococo

Sococo

sococo.com

Sococo هو مكان العمل عبر الإنترنت حيث تأتي الفرق الموزعة للعمل معًا كل يوم، جنبًا إلى جنب. بغض النظر عن مكان وجود أعضاء الفريق. في أسفل القاعة، أو عبر الحرم الجامعي، أو في منتصف الطريق حول العالم - يعد العمل في مكتب مؤسستك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية من العمل في نفس الطابق أو في نفس الغرفة.

BMC

BMC

bmc.com

تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...

Breakroom

Breakroom

breakroom.net

Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...

SoWork

SoWork

sowork.com

تمنح أماكن العمل الافتراضية SoWork للفرق البعيدة الكفاءة والحضور والعفوية والاتصال. مع مساعد المكتب صوفيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأفضل أدوات الاجتماعات والتخصيص الكامل، فإن SoWork هو المكان الذي يكون فيه فريقك أكثر سعادة وإنتاجية من أي وقت مضى.

Enablex.ai

Enablex.ai

enablex.io

EnableX عبارة عن منصة CPaaS للفيديو المباشر والذكاء الاصطناعي العاطفي والصوت والرسائل النصية القصيرة، مما يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK لمطوري الويب والهواتف المحمولة مع حلول اتصالات متعددة القنوات.

Teemyco

Teemyco

teemyco.com

يتيح Teemyco للفرق التعايش بغض النظر عن مكان تواجد الجميع فعليًا. نحن نعزز التفاعلات العفوية ونجمع الزملاء معًا. ابدأ مجانًا - الإصدار التجريبي من Teemyco مفتوح الآن للعالم!

Samepage

Samepage

samepage.io

قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.

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