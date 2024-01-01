بدائل - RemoteHQ
TeamViewer Web
teamviewer.com
الدعم عن بعد كما لم يحدث من قبل، كل ما تحتاجه على منصة واحدة. اكتشف تجربة سلسة وآمنة مع برنامج TeamViewer الجديد كليًا.
Gather
gather.town
Gather عبارة عن مساحة لمكالمات الفيديو تتيح لعدة أشخاص إجراء محادثات منفصلة بالتوازي، والدخول والخروج من تلك المحادثات بنفس السهولة كما يفعلون في الحياة الواقعية.
Zoho Assist
zoho.com
يمكنك إدارة أعمالك بالكامل باستخدام مجموعة Zoho من أدوات الإنتاجية عبر الإنترنت وتطبيقات SaaS. أكثر من 50 مليون مستخدم يثقون بنا في جميع أنحاء العالم. جرّب خطتنا المجانية للأبد!
GoTo
goto.com
GoTo عبارة عن منصة اتصالات موحدة تتضمن حلول مؤتمرات الفيديو والندوات عبر الإنترنت وأنظمة الهاتف بسعر واحد منخفض. تعلم المزيد اليوم.
Webex
webex.com
Webex Webinars (المعروفة سابقًا باسم Webex Events) عبارة عن منصة ندوات عبر الإنترنت قابلة للتطوير يمكنها إنشاء تجارب جذابة ومؤثرة للجميع، بدءًا من الجلسات الصغيرة وحتى الجماهير العالمية الضخمة. اجعل الندوات عبر الإنترنت شاملة وجذابة وتفاعلية: • تشجيع المشاركة النشطة من خلال أسئلة وأجوبة خاضعة للإشرا...
Splashtop
splashtop.com
Splashtop هي مجموعة من برامج سطح المكتب عن بعد وبرامج الدعم عن بعد، تم تطويرها بواسطة شركة Splashtop Inc. تتيح Splashtop للمستخدمين الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر أو دعمها عن بعد من أجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. يتيح Splashtop إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر عن بعد للشركات ودعم تكنولوجيا المعلو...
Bloom Growth
bloomgrowth.com
عملك ينمو عندما ينمو شعبك. نحن نؤمن بأن نجاح عملك – ونجاحنا – يعود إلى الأشخاص. من خلال مجموعة أدوات الأعمال التي أثبتت جدواها، سنوجه فريقك وأعمالك نحو النمو المستمر.
oVice
ovice.com
تواصل وتفاعل بشكل أكبر مع فريقك البعيد مكان العمل الافتراضي الذي يبقيك متزامنًا مع أي شخص في أي مكان
Spot
spotvirtual.com
تطبيق التواصل من الجيل التالي للفرق. Spot هو الحل الكامل للفرق للتواصل والتعاون وبناء الثقافة. موثوق به من قبل مئات المنظمات.
Switchboard
switchboard.app
إفساح المجال لمزيد من الاجتماعات التعاونية. أحضر الأدوات التي تستخدمها بالفعل، واعمل جنبًا إلى جنب مع فريقك وعملائك وعملائك.
SpatialChat
spatial.chat
دردشة فيديو جماعية للاجتماعات الافتراضية الشخصية، في أي مكان وفي أي وقت.
Consolto
consolto.com
دردشة فيديو مباشرة مع العملاء مباشرة من موقع الويب الخاص بك قم بترتيب اجتماعات فيديو عالية الجودة لتحقيق أهداف المبيعات وتنمية أعمالك وبناء علاقات عمل أفضل
Demodesk
demodesk.com
Demodesk عبارة عن منصة ذكية لاجتماعات العملاء تساعدك على زيادة سرعة المبيعات وزيادة الإيرادات. جرّب مجانًا واكتشف لماذا تستخدم الشركات الكبرى Demodesk لزيادة فرق الإيرادات لديها بالكامل.
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال مؤتمرات الفيديو السحابية. يمكنك إجراء مكالمات الفيديو المباشرة والندوات عبر الإنترنت والمكالمات الجماعية والاجتماعات عبر الإنترنت بسهولة وأمان.
GoBrunch
gobrunch.com
GoBrunch هو تطبيق رائع للدردشة المرئية. يمكنك إنشاء غرف افتراضية تفاعلية وتخصيصها بالطريقة التي تريدها. إنها مناسبة للاجتماعات ومساحات العمل.
CrankWheel
crankwheel.com
قم ببيع المزيد وزيادة عائد الاستثمار على موقع الويب باستخدام برامج المبيعات الداخلية لمشاركة الشاشة والعروض التوضيحية الفورية والمؤتمرات عبر الهاتف
Deskmy
deskmy.com
عن بعد أو في المكتب؟ الجواب هو مكتبي. تعرف على مكتب العمل الجديد الخاص بك، من أي مكان. افتح مكتبك من أي جهاز وستحصل على كل ما لديك بصريًا زملاء الفريق والتطبيقات في نفس المكان، بغض النظر عن مكان تواجدك فعليًا.
Surfly
surfly.com
الموجة التالية في التفاعل عبر الإنترنت. أنشئ رحلات رقمية تعاونية ومتوافقة دون الحاجة إلى تغيير تطبيقاتك أو تثبيت البرامج.
Demio
demio.com
توفر Demio فقط تجربة ندوة عبر الإنترنت بسيطة بدون تنزيل لجمهورك، بالإضافة إلى جميع أدوات التسويق التي تحتاجها لتحقيق نتائج أفضل.
join.me
join.me
مشاركة الشاشة والاجتماعات عبر الإنترنت والتعاون الجماعي كلها سريعة وسهلة على join.me. أظهر العمل من هو الرئيس. جرب JoinMe مجانًا اليوم!
ClearSlide
clearslide.com
نحن نطمح إلى جعل كل تفاعل مع العملاء ناجحًا. يجب أن تكون كل رسالة بريد إلكتروني وكل اجتماع وكل عرض تقديمي مذهلة. يوفر ClearSlide نظامًا أساسيًا متكاملاً لمشاركة المبيعات يجمع بين إدارة المحتوى والاتصالات المتكاملة وتحليلات المشاركة والبيع الموجه لتعزيز المشاركة الديناميكية مع المشترين وزيادة استثمار...
Nooks
nooks.ai
Nooks عبارة عن برنامج اتصال افتراضي يعمل بالذكاء الاصطناعي وطابق مبيعات افتراضي يساعد فرق SDR على زيادة محادثاتهم بمقدار 5 أضعاف وزيادة الإنتاجية.
Workiro
workiro.com
تطبيق من الجيل التالي يجمع بشكل فريد بين إمكانات إدارة المهام والاتصالات والمستندات، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني - مما يساعدك على إنجاز أي عمل مع أي شخص بطريقة أفضل.
Sococo
sococo.com
Sococo هو مكان العمل عبر الإنترنت حيث تأتي الفرق الموزعة للعمل معًا كل يوم، جنبًا إلى جنب. بغض النظر عن مكان وجود أعضاء الفريق. في أسفل القاعة، أو عبر الحرم الجامعي، أو في منتصف الطريق حول العالم - يعد العمل في مكتب مؤسستك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية من العمل في نفس الطابق أو في نفس الغرفة.
BMC
bmc.com
تساعد BMC العملاء على إدارة أعمالهم وإعادة ابتكارها من خلال حلول مفتوحة وقابلة للتطوير ووحدات نمطية لمشاكل تكنولوجيا المعلومات المعقدة. تعمل BMC مع 86% من قائمة Forbes Global 50 والعملاء والشركاء حول العالم لخلق مستقبلهم. بفضل تاريخنا الحافل بالابتكار والأتمتة الرائدة في الصناعة وحلول إدارة العمليات...
Breakroom
breakroom.net
Breakroom هو التطور التالي في التعاون والمشاركة الرقميين - بيئة ثلاثية الأبعاد قابلة للتخصيص بالكامل ومصممة لجميع متطلباتك الافتراضية. إن عالم العمل الجديد ليس جحيم مؤتمرات الفيديو ثنائية الأبعاد الذي كنت محاصراً فيه. إنه تجربة رقمية غامرة تعمل على تمكين الاتصال والتعاون والتواصل. "البعيد" لا يعني ب...
SoWork
sowork.com
تمنح أماكن العمل الافتراضية SoWork للفرق البعيدة الكفاءة والحضور والعفوية والاتصال. مع مساعد المكتب صوفيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي وأفضل أدوات الاجتماعات والتخصيص الكامل، فإن SoWork هو المكان الذي يكون فيه فريقك أكثر سعادة وإنتاجية من أي وقت مضى.
Enablex.ai
enablex.io
EnableX عبارة عن منصة CPaaS للفيديو المباشر والذكاء الاصطناعي العاطفي والصوت والرسائل النصية القصيرة، مما يوفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وSDK لمطوري الويب والهواتف المحمولة مع حلول اتصالات متعددة القنوات.
Teemyco
teemyco.com
يتيح Teemyco للفرق التعايش بغض النظر عن مكان تواجد الجميع فعليًا. نحن نعزز التفاعلات العفوية ونجمع الزملاء معًا. ابدأ مجانًا - الإصدار التجريبي من Teemyco مفتوح الآن للعالم!
Samepage
samepage.io
قم بتسجيل الدخول إلى Samepage والتعاون مع فريقك في الوقت الحقيقي. الدردشة ومشاركة الملفات وتعيين المهام وإدارة المشاريع وغير ذلك الكثير.