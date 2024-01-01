Remembering.ca

Remembering.ca

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: remembering.ca

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Remembering.ca على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

مكان لتذكر أحبائهم. مساحة لتبادل الذكريات.

الموقع الإلكتروني: remembering.ca

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