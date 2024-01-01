Remaker

Remaker

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الموقع الإلكتروني: remaker.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Remaker على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أداة الكل في واحد تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي. قم بصياغة وإنتاج تنسيقات محتوى متنوعة تشمل النصوص والصور وما بعدها.

الموقع الإلكتروني: remaker.ai

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