ReLogo AI

ReLogo AI

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الموقع الإلكتروني: relogoai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من ReLogo AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

ReLogo AI هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم بشكل أساسي لتصميم الشعار. إنه يوفر نهجًا فريدًا للعلامة التجارية من خلال السماح للمستخدمين بتحويل شعارهم إلى العديد من الأنماط الفريدة. إنه يتجاوز النهج التقليدي ذي النمط الواحد ويوسع إمكانيات تمثيل العلامة التجارية. لا تركز هذه الأداة على تغيير الشعار فحسب، بل يتم استخدامها أيضًا كأداة عرض للتصميم الداخلي بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تحميل صورة لمشروع تصميم داخلي ثم يتم تزويدهم بعروض واقعية في عدد كبير من أنماط التصميم المتميزة خلال فترة زمنية قصيرة. تتمتع الأداة بقدرة مقنعة على تجميع الإبداع والتكنولوجيا، مما يجعل عملية عرض الشعار والتصميم بسيطة وفعالة. إنه سهل الاستخدام، ولا يتطلب سوى تأكيد بالبريد الإلكتروني أو تسجيل الدخول باستخدام Google. تدعم الأداة أيضًا مجموعة واسعة من الأساليب بدءًا من "Urban Energy" وحتى "Ancient Ruins"، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمجموعة متنوعة من متطلبات المشروع.

الموقع الإلكتروني: relogoai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ ReLogo AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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