ReLogo AI هي أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي تستخدم بشكل أساسي لتصميم الشعار. إنه يوفر نهجًا فريدًا للعلامة التجارية من خلال السماح للمستخدمين بتحويل شعارهم إلى العديد من الأنماط الفريدة. إنه يتجاوز النهج التقليدي ذي النمط الواحد ويوسع إمكانيات تمثيل العلامة التجارية. لا تركز هذه الأداة على تغيير الشعار فحسب، بل يتم استخدامها أيضًا كأداة عرض للتصميم الداخلي بالذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تحميل صورة لمشروع تصميم داخلي ثم يتم تزويدهم بعروض واقعية في عدد كبير من أنماط التصميم المتميزة خلال فترة زمنية قصيرة. تتمتع الأداة بقدرة مقنعة على تجميع الإبداع والتكنولوجيا، مما يجعل عملية عرض الشعار والتصميم بسيطة وفعالة. إنه سهل الاستخدام، ولا يتطلب سوى تأكيد بالبريد الإلكتروني أو تسجيل الدخول باستخدام Google. تدعم الأداة أيضًا مجموعة واسعة من الأساليب بدءًا من "Urban Energy" وحتى "Ancient Ruins"، مما يجعلها متعددة الاستخدامات لمجموعة متنوعة من متطلبات المشروع.

الموقع الإلكتروني: relogoai.com

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