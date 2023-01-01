بدائل - RegFox
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral، Inc. هي شركة أمريكية تقدم خدمات الاتصالات السحابية وحلول التعاون للشركات. أسس الرئيس التنفيذي لشركة RingCentral Vlad Shmunis و CTO Vlad Vendrow الشركة في عام 1999. وكان من بين المستثمرين في RingCentral دوغ ليون، وسيكويا كابيتال، وديفيد وايدن، وKhosla Ventures، روب ثيس، Scale Venture Par...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite هو موقع إلكتروني لإدارة الأحداث وحجز التذاكر مقره في الولايات المتحدة. تتيح الخدمة للمستخدمين تصفح الأحداث المحلية وإنشائها والترويج لها. تفرض الخدمة رسومًا على منظمي الأحداث مقابل خدمات التذاكر عبر الإنترنت، ما لم يكن الحدث مجانيًا. تم إطلاق Eventbrite في عام 2006 ومقرها في سان فرانسيسكو...
Airmeet
airmeet.com
اكتشف منصتك المفضلة لمؤتمرات القمة الافتراضية والمؤتمرات عبر الإنترنت والأحداث المختلطة. مصممة للمشاركة من خلال تجربة مخصصة. حاول مجانا!
JotForm
jotform.com
إذا كنت بحاجة إلى نماذج عبر الإنترنت لجذب العملاء المحتملين، وتوزيع الاستطلاعات، وجمع المدفوعات والمزيد، فإن JotForm هو الحل المناسب لك. تعرف على المزيد حول كيف يمكننا المساعدة على JotForm.com.
Whova
whova.com
برنامج إدارة الأحداث الشامل للأحداث الشخصية والمختلطة والافتراضية
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo هو برنامج الأحداث الأكثر شعبية في العالم. تعمل منصتنا على تمكين كل منظم ومسوق وعارض وحاضر من إطلاق العنان لقوة الأحداث.
BigMarker
bigmarker.com
قم باستضافة ندوات عبر الإنترنت سيحبها جمهورك. إذا كنت مستعدًا لبرنامج ندوة عبر الإنترنت سهل وقابل للتخصيص بدون تنزيلات أو متاعب، فمرحبًا بك في بيتك.
Ticket Tailor
tickettailor.com
يعد Ticket Tailor حلاً بسيطًا ومجانيًا لإصدار تذاكر الأحداث للأحداث بجميع الأشكال والأحجام. قم بالتسجيل مجانًا، واحصل على الحدث الأول مباشرة، وقم ببيع التذاكر عبر الإنترنت.
Evite
evite.com
Evite يجعل الجمع بين الناس أمرًا سهلاً! أرسل دعوات عبر الإنترنت مع تتبع RSVP وبطاقات مجانية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. احصل على هدايا رائعة وأفكار للحفلات أيضًا!
Hubilo
hubilo.com
أنشئ أحداثًا أفضل تحقق إيرادات حقيقية. يمثل كل حدث فرصة لزيادة الإيرادات، بغض النظر عن مكان حدوثه. قم بإعطاء الأولوية لخط الأنابيب من منصة واحدة مع ندوات عبر الإنترنت وحفلات مشاهدة وعروض توضيحية ومؤتمرات وأحداث شخصية تؤدي إلى التحويل.
AllEvents
allevents.in
AllEvents عبارة عن منصة لإدارة الأحداث سريعة التوسع توفر ميزات شاملة بزاوية 360 درجة لمساعدة منظمي الأحداث. تساعد المنصة منشئي الأحداث على إنشاء صفحات الأحداث وتبسيط مبيعات التذاكر وتلقي الدفع الفوري. يحظى AllEvents بثقة أكثر من 300 ألف متخصص في الفعاليات، وهو قابل للتكيف مع جميع أنواع الأحداث ويتيح...
Swoogo
swoogo.events
مع التركيز على البساطة والوظيفة وروح الأعمال اليدوية الحقيقية، تعد Swoogo عبارة عن منصة سهلة الاستخدام لإدارة الأحداث تساعد على جمع الأشخاص معًا من أي مكان. تعمل قوة Swoogo الفائقة على تبسيط الجوانب التنظيمية لكل نوع من الأحداث، بدءًا من التسجيل وجدولة الجلسة وحتى تقارير بيانات ما بعد الحدث. يساعد S...
Cvent
cvent.com
توفر Cvent منصة أحداث شاملة لأي حدث، وكل حدث. تعمل منصتنا على تبسيط إدارة كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحدث مع إعطائك البيانات والرؤى التي تحتاجها لتعظيم القيمة الخاصة بك. سواء كان ذلك شخصيًا أو افتراضيًا أو مختلطًا، سيكون لديك نظام أساسي واحد يحتوي على كل ما تحتاجه للعثور على الموردين وإشراك الحضور...
Webex Events
socio.events
تعد Webex Events (المعروفة سابقًا باسم Socio) عبارة عن منصة شاملة لإدارة الأحداث تعمل على تشغيل الأحداث الافتراضية والهجينة والشخصية الغامرة والبديهية والشاملة. ارفع المستوى باستخدام تطبيقات الأحداث والتسجيل المرن وتسجيل الوصول وطباعة الشارات واسترجاع العملاء المحتملين وتقنية البث المباشر. تجمع Webe...
EventCreate
eventcreate.com
قم بإنشاء موقع ويب جميل للحدث في دقائق. أنشئ موقعًا إلكترونيًا للحدث، واجمع التسجيلات، وبيع التذاكر، وقم بالترويج للحدث الخاص بك عبر الإنترنت. موثوقة وآمنة. موثوق به من قبل أكثر من مليون شخص حول العالم، بما في ذلك المخططون من Nike وMIT وRefinery29.
TicketSpice
ticketspice.com
برنامج إصدار تذاكر الأحداث رقم 1 لمحترفي الأحداث لبيع التذاكر عبر الإنترنت قم ببيع التذاكر عبر الإنترنت لمهرجانك ومزرعتك ومعرضك وحفلتك الموسيقية ومتحفك والمزيد. TicketSpice سهل الاستخدام، وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة، وبأسعار معقولة بشكل لا يصدق.
Zuddle
zuddl.com
المنصة الموحدة للفعاليات والندوات عبر الإنترنت. قم بتبسيط سير عمل الحدث الخاص بك عن طريق توحيد أدوات متعددة للحصول على تجارب ورؤى استثنائية للحضور.
Splash
splashthat.com
منصة واحدة. عملية واحدة. كل أحداثك. تعرف على أسهل حل لتسويق الأحداث في العالم للأحداث الافتراضية والشخصية والمختلطة.