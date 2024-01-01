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المجلة النسائية الساخرة الأولى والوحيدة، Reductress، تأسست في عام 2013 على يد بيث نيويل وسارة بابالاردو. تتمثل مهمة Reductress في التعامل مع وجهات النظر التي عفا عليها الزمن والنبرة المتعالية لوسائل الإعلام النسائية الشعبية.

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