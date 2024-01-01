Reductress

Reductress

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الموقع الإلكتروني: reductress.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reductress على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المجلة النسائية الساخرة الأولى والوحيدة، Reductress، تأسست في عام 2013 على يد بيث نيويل وسارة بابالاردو. تتمثل مهمة Reductress في التعامل مع وجهات النظر التي عفا عليها الزمن والنبرة المتعالية لوسائل الإعلام النسائية الشعبية.

الموقع الإلكتروني: reductress.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reductress. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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