RedBrick AI

RedBrick AI

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الموقع الإلكتروني: redbrickai.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RedBrick AI على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

المنصة الرائدة لشرح بيانات الأشعة. يستخدم رواد الذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة الذكاء الاصطناعي من RedBrick لتوليد الحقيقة الأرضية بشكل أسرع بنسبة 60%.

الموقع الإلكتروني: redbrickai.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RedBrick AI. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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