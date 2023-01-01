WebCatalog
Redbook

Redbook

redbookmag.com

استخدام تطبيق الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Redbook على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

ادخل إلى REDBOOK الجديد كليًا! إنه يحتوي على المزيد مما تريد: عروض الأزياء، وحيل الجمال، وأسرار فقدان الوزن، وطرق لتكون أكثر سعادة - مقابل تكلفة أقل!

الموقع الإلكتروني: redbookmag.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Redbook. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Shopee Singapore

Shopee Singapore

shopee.sg

Paparazzi Accessories

Paparazzi Accessories

paparazziaccessories.com

Women's Health

Women's Health

womenshealthmag.com

CuriousCat

CuriousCat

curiouscat.qa

HSN

HSN

hsn.com

MyNetDiary

MyNetDiary

mynetdiary.com

Mindbody

Mindbody

mindbodyonline.com

Men's Health

Men's Health

menshealth.com

Pinegraph

Pinegraph

pinegraph.com

Sequence

Sequence

joinsequence.com

Noom

Noom

noom.com

Hello Alice

Hello Alice

helloalice.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية