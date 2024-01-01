Redbird

Redbird

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الموقع الإلكتروني: redbird.io

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Redbird على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Redbird عبارة عن منصة تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات - تمكن أي شخص داخل المؤسسة من أتمتة وتوحيد أعمال التحليلات الخاصة به بسهولة في دقائق، دون كتابة تعليمات برمجية. يتصل Redbird بجميع مصادر بيانات المؤسسة ويسرع عمل التحليلات عبر إعداد البيانات ومعالجتها وتحليلها وإعداد التقارير وعلوم البيانات.

الموقع الإلكتروني: redbird.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Redbird. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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