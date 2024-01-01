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Redbird عبارة عن منصة تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للمؤسسات - تمكن أي شخص داخل المؤسسة من أتمتة وتوحيد أعمال التحليلات الخاصة به بسهولة في دقائق، دون كتابة تعليمات برمجية. يتصل Redbird بجميع مصادر بيانات المؤسسة ويسرع عمل التحليلات عبر إعداد البيانات ومعالجتها وتحليلها وإعداد التقارير وعلوم البيانات.

الموقع الإلكتروني: redbird.io

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