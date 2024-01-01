بدائل - Recurly
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. انضم إلى أكثر من 200000 منشئ يتقاضون رواتب من أكثر من 4 ملايين مستفيد شهريًا.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
2Checkout
2checkout.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.
Sage Intacct
intacct.com
يمكنك زيادة عائد الاستثمار وتحويل مؤسستك مع المزود الأول والمفضل الوحيد لـ AICPA لبرامج المحاسبة والإدارة المالية للشركات من أي حجم.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
SendOwl
sendowl.com
يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه
PayKickstart
paykickstart.com
نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.
Younium
younium.com
Younium عبارة عن منصة شاملة لإدارة أعمال الاشتراك القابلة للتطوير. ويشمل إدارة الاشتراك، وفواتير الاشتراك، والمدفوعات، والبيانات المالية، ولوحات معلومات الاشتراك لشركات B2B.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
Subbly
subbly.co
Subbly عبارة عن منصة تجارية شاملة تتيح لك إطلاق أي نموذج أعمال قائم على الاشتراكات وتشغيله وتنميته. ابدأ تجربتك المجانية لمدة أسبوعين اليوم.
Kibo
kibocommerce.com
توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Rainex
rainex.io
Rainex عبارة عن منصة ذات وظائف مرنة بسيطة لإنشاء الاشتراكات والفواتير وأتمتة جميع عمليات الفوترة الروتينية.
Abowire
abowire.com
لا تستخدم برامج المحاسبة لإدارة اشتراكاتك. افعل ذلك بالطريقة الصحيحة مع Abowire! Abowire هي منصة Abo الألمانية لبيع الاشتراكات في أوروبا. قم بزيادة الإيرادات المتكررة وخفض تكاليف التشغيل التقنية بمقدار 4x. إدارة إعداد المشتركين والمدفوعات والفواتير والفواتير المتعددة والأسعار وغير ذلك الكثير. عزز مؤ...
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Stykite
stykite.com
Stykite is a full-stack subscription management platform that let's you launch & scale your saas product to new geographies. The payment gateways are pre-integrated and stykite also owns sales tax, risk and any other compliance.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc is affordable, cloud-based, subscriber management software for small and medium sized magazine & newspaper publishers. Quickly and easily add, renew and update your subscribers. Take orders online. Sell back issues and promotional items. Give your subscribers access to your digital conten...
Rebill
rebill.com
Rebill es una solución para cobros recurrentes y automatización financiera en América Latina. Los comerciantes pueden empezar a vender suscripciones y membresías en minutos mediante una página de pago “plug-and-play” pre-fabricada y gestionar sus procesos financieros desde un único lugar.
PayRequest
payrequest.io
PayRequest is a No-Code Billing & Subscriptions Platform for SaaS Businesses and SMBs. PayRequest integrates with payment gateways like Stripe, Mollie, PayPal and more, to offer payment solutions like payment links, payment pages, subscriptions, donation pages and more. Send your payment requests vi...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro is an all-in-one Subscription & Membership Management Platform. A comprehensive and self-serve platform with no code required but has all of the development tools to provide ultimate flexibility. Top Pelcro Features: - Easily create subscriptions and e-commerce products in one place - Easily ...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay’s subscription management and credit card processing platform manages all parts of the revenue lifecycle for subscription and recurring revenue businesses.
Crystallize
crystallize.com
Superfast headless commerce for product-obsessed brands and agencies. Craft unique and memorable product experiences and sell your products on any channel, at any scale, in any way you dream it.
circuly
circuly.io
circuly is a circular-economy B2B SaaS for websites that makes renting out physical products as easy and profitable as selling them. circuly offers everything companies need to successfully launch and scale their subscription / product-as-a-service model.
Buzops
buzops.com
Buzops is more than a gym management system. We are a unified team with the mission to empower gym owners and to be a dedicated partner in amplifying the efficiency and growth of your fitness business. In 2009, Michael founded a personal training company, quickly scaling it to $3 million in revenue ...
Aria Systems
ariasystems.com
In today’s on-demand world, the needs of the market can turn on a dime. Aria Systems gives enterprise companies speed and agility to change with it. Aria’s cloud-based monetization platform removes billing bottlenecks to allow companies to quickly launch and evolve their offerings. Only Aria provide...
Upodi
upodi.com
Upodi هي منصة رائدة لفواتير الاشتراكات وإدارتها، حيث تعمل على أتمتة عمليات التسعير والفوترة والفواتير لـ SaaS وشركات الاشتراك. توفر Upodi البنية التحتية الأساسية للنظام من خلال محرك الفوترة المتكررة ذو المستوى العالمي، مما يدعم قابلية التوسع غير المحدودة داخل أوروبا وبقية العالم.
Rebillia Platform
rebillia.com
محرك أوامر متكررة وقابل للتخصيص ومرن وقابل للتطوير على مستوى المؤسسة ومحرك فواتير الاشتراك مناسب لأي عمل تجاري. توفر Rebillia الأدوات اللازمة لإنشاء نموذج اشتراك فريد وعملية تسجيل سلسة للعملاء بما في ذلك: - الخروج المضمن بالكامل - نماذج اشتراك قابلة للتخصيص بالكامل من خلال أداة إنشاء الفواتير لدينا ...