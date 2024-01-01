Received

Received

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الموقع الإلكتروني: received.ai

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Received على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أول منصة لإدارة الفواتير والإيرادات B2B. تُدير فرق الشؤون المالية المخصصة للأعمال بين الشركات العقود المخصصة ونماذج التسعير المعقدة، وتتطلع إلى تبسيط عملياتها والاستعداد لتحقيق النمو.
الفئات:
Business
برامج الفواتير

الموقع الإلكتروني: received.ai

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Received. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

PayPal

PayPal

paypal.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Wave

Wave

waveapps.com

Xero

Xero

xero.com

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Bill.com

Bill.com

bill.com

Moneybird

Moneybird

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Trullion

trullion.com

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

DealHub.io

DealHub.io

dealhub.io

Zoura

Zoura

zuora.com

Stax Bill

Stax Bill

staxbill.com

SkyGeni

SkyGeni

skygeni.com

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