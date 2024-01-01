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أول منصة لإدارة الفواتير والإيرادات B2B. تُدير فرق الشؤون المالية المخصصة للأعمال بين الشركات العقود المخصصة ونماذج التسعير المعقدة، وتتطلع إلى تبسيط عملياتها والاستعداد لتحقيق النمو.

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