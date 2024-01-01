بدائل - Rebill
Patreon
patreon.com
Patreon عبارة عن منصة عضوية تسهل على الفنانين والمبدعين الحصول على الأموال. انضم إلى أكثر من 200000 منشئ يتقاضون رواتب من أكثر من 4 ملايين مستفيد شهريًا.
Stripe
stripe.com
Stripe هي شركة أمريكية للخدمات المالية والبرمجيات كخدمة (SaaS) ومقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة. تقدم الشركة في المقام الأول برامج معالجة الدفع وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) لمواقع التجارة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول.
Pabbly
pabbly.com
أدوات برمجية قوية لإدارة أعمالك. تمتع بإمكانية الوصول إلى التطبيقات المهمة للأعمال مثل إنشاء النماذج والتسويق عبر البريد الإلكتروني والفوترة والأتمتة وغير ذلك الكثير في حزمة واحدة.
Zoho Billing
zoho.com
برنامج فوترة الاشتراك، مصمم للشركات المتنامية. تعامل مع دورة حياة فوترة اشتراك العميل من البداية إلى النهاية. قم بأتمتة الفواتير المتكررة، وإدارة الاشتراكات، وإرسال فواتير احترافية متوافقة مع الضرائب، والحصول على الدفع في الوقت المحدد، في كل مرة.
2Checkout
2checkout.com
قبول المدفوعات عبر الإنترنت، في أي وقت وفي أي مكان. 2Checkout.com هي خدمة معالجة الدفع عبر الإنترنت تساعدك على قبول بطاقات الائتمان، وPayPal، وبطاقات الخصم.
Sage Intacct
intacct.com
يمكنك زيادة عائد الاستثمار وتحويل مؤسستك مع المزود الأول والمفضل الوحيد لـ AICPA لبرامج المحاسبة والإدارة المالية للشركات من أي حجم.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring هي شركة برمجيات كخدمة (SaaS) تقدم منصة تجارة إلكترونية كاملة الخدمات للشركات التي تبيع البرامج والمنتجات الرقمية الأخرى عبر الإنترنت.
SendOwl
sendowl.com
يُسهل عليك SendOwl بيع المنتجات الرقمية مباشرة إلى جمهورك من مدونتك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو في أي مكان يمكنك لصق رابط فيه
PayKickstart
paykickstart.com
نمو الإيرادات ومنصة التابعة لها PayKickstart هو الحل الأكثر اكتمالا للدفع والفواتير المتكررة والإدارة التابعة وحلول الاحتفاظ في السوق بقدرات عالمية. إنه بمثابة امتداد لفرق المحاسبة والمنتجات/التطوير والتسويق.
Younium
younium.com
Younium عبارة عن منصة شاملة لإدارة أعمال الاشتراك القابلة للتطوير. ويشمل إدارة الاشتراك، وفواتير الاشتراك، والمدفوعات، والبيانات المالية، ولوحات معلومات الاشتراك لشركات B2B.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Paddle
paddle.com
مساعدة B2B وB2C SaaS على زيادة التحويلات العالمية، وتقليل التباطؤ، والبقاء متوافقين، والتوسع بسرعة.
Recurly
recurly.com
يوفر Recurly إدارة فواتير الاشتراك على مستوى المؤسسات لآلاف الشركات في جميع أنحاء العالم.
Subbly
subbly.co
Subbly عبارة عن منصة تجارية شاملة تتيح لك إطلاق أي نموذج أعمال قائم على الاشتراكات وتشغيله وتنميته. ابدأ تجربتك المجانية لمدة أسبوعين اليوم.
Kibo
kibocommerce.com
توفر Kibo حلولاً تجارية موحدة يمكنك الاعتماد عليها في التجارة الإلكترونية بين الشركات والمستهلكين، وإدارة الطلبات، والتخصيص، ونقاط البيع.
EQUP
equp.com
مريحة وبأسعار معقولة وفعالة برنامج CRM متميز يقدم أداءً حقيقيًا! قم بتمكين أعمالك باستخدام EQUP الذي يتجاوز مجرد إدارة علاقات العملاء الذكية من خلال أتمتة عمليات التسويق والمبيعات والفوترة في برنامج الكل في واحد.
Rainex
rainex.io
Rainex عبارة عن منصة ذات وظائف مرنة بسيطة لإنشاء الاشتراكات والفواتير وأتمتة جميع عمليات الفوترة الروتينية.
Abowire
abowire.com
لا تستخدم برامج المحاسبة لإدارة اشتراكاتك. افعل ذلك بالطريقة الصحيحة مع Abowire! Abowire هي منصة Abo الألمانية لبيع الاشتراكات في أوروبا. قم بزيادة الإيرادات المتكررة وخفض تكاليف التشغيل التقنية بمقدار 4x. إدارة إعداد المشتركين والمدفوعات والفواتير والفواتير المتعددة والأسعار وغير ذلك الكثير. عزز مؤ...
Zoura
zuora.com
Zuora هي الشركة الرائدة في إدارة الاشتراكات. قم ببناء وتنمية أعمال الاشتراك الناجحة الخاصة بك باستخدام مجموعة أدوات الفوترة المتقدمة من Zuora.
Stykite
stykite.com
Stykite عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الاشتراكات تتيح لك إطلاق منتج Saas الخاص بك وتوسيع نطاقه في مناطق جغرافية جديدة. تم دمج بوابات الدفع مسبقًا وتمتلك شركة stykite أيضًا ضريبة المبيعات والمخاطر وأي امتثال آخر.
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc هو برنامج لإدارة المشتركين قائم على السحابة وبأسعار معقولة لناشري المجلات والصحف الصغيرة والمتوسطة الحجم. قم بإضافة وتجديد وتحديث المشتركين لديك بسرعة وسهولة. تلقي الطلبات عبر الإنترنت. إعادة بيع القضايا والمواد الترويجية. امنح المشتركين إمكانية الوصول إلى المحتوى الرقمي الخاص بك. قم بإعد...
PayRequest
payrequest.io
PayRequest عبارة عن منصة للفوترة والاشتراكات بدون رمز لشركات SaaS والشركات الصغيرة والمتوسطة. يتكامل PayRequest مع بوابات الدفع مثل Stripe وMollie وPayPal والمزيد، لتقديم حلول الدفع مثل روابط الدفع وصفحات الدفع والاشتراكات وصفحات التبرع والمزيد. أرسل طلبات الدفع الخاصة بك عبر الرسائل القصيرة أو البر...
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro عبارة عن منصة متكاملة لإدارة الاشتراكات والعضوية. منصة شاملة وذاتية الخدمة لا تتطلب تعليمات برمجية ولكنها تحتوي على جميع أدوات التطوير لتوفير المرونة القصوى. أهم ميزات Pelcro: - إنشاء الاشتراكات ومنتجات التجارة الإلكترونية بسهولة في مكان واحد - إنشاء نظام حظر الاشتراك غير المدفوع بسهولة، واخت...
Nummuspay
nummuspay.com
تدير منصة إدارة الاشتراكات ومعالجة بطاقات الائتمان في Nummuspay جميع أجزاء دورة حياة الإيرادات لشركات الاشتراك والإيرادات المتكررة.
Crystallize
crystallize.com
تجارة بدون رأس فائقة السرعة للعلامات التجارية والوكالات المهووسة بالمنتجات. صمم تجارب منتجات فريدة لا تُنسى وقم ببيع منتجاتك على أي قناة، وعلى أي نطاق، وبأي طريقة تحلم بها.
circuly
circuly.io
Circuly عبارة عن خدمة SaaS B2B ذات اقتصاد دائري لمواقع الويب التي تجعل تأجير المنتجات المادية أمرًا سهلاً ومربحًا مثل بيعها. تقدم شركة Circuly كل ما تحتاجه الشركات لإطلاق نموذج الاشتراك/المنتج كخدمة الخاص بها وتوسيع نطاقه بنجاح.
Buzops
buzops.com
Buzops هو أكثر من مجرد نظام لإدارة الصالة الرياضية. نحن فريق موحد تتمثل مهمته في تمكين أصحاب الصالات الرياضية وأن نكون شريكًا متخصصًا في تضخيم كفاءة ونمو أعمال اللياقة البدنية الخاصة بك. في عام 2009، أسس مايكل شركة تدريب شخصية، وسرعان ما تمكن من زيادة إيراداتها إلى 3 ملايين دولار في خمسة مواقع. في م...
Aria Systems
ariasystems.com
في عالم اليوم القائم على الطلب، يمكن أن تتحول احتياجات السوق إلى عشرة سنتات. تمنح Aria Systems شركات المؤسسات السرعة وخفة الحركة للتغيير معها. تعمل منصة تحقيق الدخل المستندة إلى السحابة من Aria على إزالة اختناقات الفواتير للسماح للشركات بإطلاق عروضها وتطويرها بسرعة. Aria هي الوحيدة التي توفر السرعة ...
Upodi
upodi.com
Upodi هي منصة رائدة لفواتير الاشتراكات وإدارتها، حيث تعمل على أتمتة عمليات التسعير والفوترة والفواتير لـ SaaS وشركات الاشتراك. توفر Upodi البنية التحتية الأساسية للنظام من خلال محرك الفوترة المتكررة ذو المستوى العالمي، مما يدعم قابلية التوسع غير المحدودة داخل أوروبا وبقية العالم.
Rebillia Platform
rebillia.com
محرك أوامر متكررة وقابل للتخصيص ومرن وقابل للتطوير على مستوى المؤسسة ومحرك فواتير الاشتراك مناسب لأي عمل تجاري. توفر Rebillia الأدوات اللازمة لإنشاء نموذج اشتراك فريد وعملية تسجيل سلسة للعملاء بما في ذلك: - الخروج المضمن بالكامل - نماذج اشتراك قابلة للتخصيص بالكامل من خلال أداة إنشاء الفواتير لدينا ...