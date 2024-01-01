Really Simple SSL

Really Simple SSL

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الموقع الإلكتروني: really-simple-ssl.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Really Simple SSL على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

"Really Simple SSL" عبارة عن مكون إضافي لـ WordPress مصمم لتبسيط عملية تأمين وترحيل مواقع WordPress إلى HTTPS. فهو يوفر حلاً مباشرًا لأصحاب مواقع الويب لتمكين تشفير SSL (طبقة المقابس الآمنة) على مواقع الويب الخاصة بهم، مما يضمن اتصالات آمنة وتحسين الأمان للزائرين. تعد "Really Simple SSL" أداة أساسية لأصحاب مواقع WordPress الذين يتطلعون إلى تعزيز الأمان وحماية خصوصية الزائرين من خلال تنفيذ تشفير SSL بسهولة وفعالية على مواقع الويب الخاصة بهم.

الموقع الإلكتروني: really-simple-ssl.com

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