Reality Defender

Reality Defender

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: realitydefender.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reality Defender على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

تعمل منصة الكشف عن التزييف العميق الخاصة بـ Reality Defender على تمكين المؤسسات من الإبلاغ عن المستخدمين والمحتوى الاحتيالي (المكالمات الصوتية ومقاطع الفيديو والصور والمستندات). توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وتطبيق الويب الخاص بنا تسجيل المخاطر في الوقت الفعلي وإعداد التقارير والتنبيهات ومراجعة الأدلة الجنائية.

الموقع الإلكتروني: realitydefender.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Reality Defender. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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