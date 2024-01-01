يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Reality Defender على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

تعمل منصة الكشف عن التزييف العميق الخاصة بـ Reality Defender على تمكين المؤسسات من الإبلاغ عن المستخدمين والمحتوى الاحتيالي (المكالمات الصوتية ومقاطع الفيديو والصور والمستندات). توفر واجهة برمجة التطبيقات (API) وتطبيق الويب الخاص بنا تسجيل المخاطر في الوقت الفعلي وإعداد التقارير والتنبيهات ومراجعة الأدلة الجنائية.

الموقع الإلكتروني: realitydefender.com

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