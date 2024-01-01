Readz

Readz

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: readz.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Readz على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Readz عبارة عن منصة قوية لنشر محتوى الويب، تساعدك على إنشاء تجارب محتوى تفاعلية فريدة من نوعها. لا يوجد ترميز، وإمكانيات لا حدود لها.

الموقع الإلكتروني: readz.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Readz. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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