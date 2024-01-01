تأسست شركة Readyplanet عام 2000، وهي شركة رائدة في مجال التسويق الرقمي في جنوب شرق آسيا. نحن أحد أكبر مزودي مواقع الويب في تايلاند ونخدم حاليًا أكثر من 15000 موقع ويب. تبحث شركة Readyplanet حاليًا عن مسؤول نظام أول ذي خبرة (Linux) للانضمام إلى فريق هندسة النظام لدينا. في هذه البيئة الديناميكية للغاية، سيقوم كبير مسؤولي النظام بتنفيذ المهام الإدارية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر البرمجة النصية والتكوين والأمن واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. تعمل بيئتنا بشكل أساسي على Linux (CentOS). يجب أن يكون المرشح قادرًا على العمل كجزء من الفريق بينما يكون قادرًا أيضًا على استيعاب المفاهيم أو المشكلات والعمل بشكل مستقل لحلها. تعد المهارات التحليلية وحل المشكلات القوية والقدرة على التواصل بشكل فعال مهمة جدًا للمنصب الوظيفي.

الموقع الإلكتروني: readyplanet.com

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