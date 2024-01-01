Ready Education

Ready Education

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الموقع الإلكتروني: readyeducation.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Ready Education على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة تجربة الطالب الشاملة. تمكين المؤسسات في جميع أنحاء العالم من بناء مجتمع الحرم الجامعي الخاص بها وإشراكه، وتحسين الاتصالات والخبرات التي تزيد من معدل الاحتفاظ بالطلاب وتحفز نجاحهم.

الموقع الإلكتروني: readyeducation.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Ready Education. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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