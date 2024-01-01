بدائل - ReadMe
RapidAPI
rapidapi.com
RapidAPI هو مركز API يساعد المطورين في العثور على أفضل واجهات برمجة التطبيقات في العالم والاتصال بها مباشرة وإدارة واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم من موقع مركزي واحد.
Stoplight
stoplight.io
باستخدام Stoplight، يمكنك إنشاء أوصاف OpenAPI ووثائق وخوادم وهمية بشكل أسرع بكثير من أدوات API الأخرى، دون الحاجة إلى معرفة متخصصة في نظام أساسي مركزي واحد.
Document360
document360.io
Document360 يساعد على بناء قاعدة معرفية مذهلة عبر الإنترنت في دقائق معدودة. ابدأ تجربتك المجانية لمدة 14 يومًا مع إمكانية الوصول الفوري! خطوه سهله. تجربة مجانية لمدة 14 يومًا. إلغاء في أي وقت. لا توجد بطاقة ائتمان.
SwaggerHub
swaggerhub.com
انضم إلى آلاف المطورين الذين يستخدمون SwaggerHub لإنشاء وتصميم واجهات برمجة تطبيقات رائعة. الاشتراك أو تسجيل الدخول اليوم.
Archbee
archbee.com
كل ما تحتاجه لإنشاء وثائق مذهلة. ساعد المستخدمين على البدء بمنتجك اليوم. أنشئ مستندات المنتج وأدلة المطورين ومراجع واجهة برمجة التطبيقات (API) بسرعة - بدون أي متاعب هندسية.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - برنامج إدارة المعرفة للاختبارات والاختبارات والتدريب والبطاقات التعليمية وقاعدة المعرفة. ابدأ مع برامج إدارة المعرفة لدينا.
Blobr
blobr.io
Blobr هي بوابة المطور التي تقوم بتحويل المزيد وتعزز المبيعات مع Blobr: - توزيع واجهات برمجة التطبيقات وفقًا لشروطك، من خلال تحديد شروط الوصول ونماذج تحقيق الدخل؛ - توفير تجربة لا تُنسى من خلال منح الوصول إلى واجهة بسيطة تحتوي على المستندات ومقتطفات التعليمات البرمجية والمزيد، - فهم سلوك المستخدم الخ...
Apiable
apiable.io
يمكنك تبسيط إعداد واجهة برمجة التطبيقات واستهلاكها باستخدام بوابة واجهة برمجة التطبيقات المصممة خصيصًا لفرق واجهة برمجة التطبيقات لإنشاء منتجات واجهة برمجة التطبيقات وتأمينها وتسويقها وتحقيق الدخل منها.
DeveloperHub
developerhub.io
منصة توثيق لكتابة ونشر ومراجعة وتحليل وجمع التعليقات بشكل تعاوني على المستندات المخصصة التي تواجه العملاء بالطريقة الحديثة. تم إنشاء DeveloperHub في عام 2018، وهو يساعد المؤسسات على تقليل حجم تذاكر الدعم من خلال السماح لكل فرد في الفريق بالتعاون في التوثيق والنشر الفوري وفهم كيفية أداء التوثيق الخاص...
Bump.sh
bump.sh
يعد Bump.sh أكثر من مجرد توثيق مذهل، لجميع واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بك. فهو يقوم بمركزة جميع مستندات API الخاصة بك، سواء كانت عامة أو خاصة أو شريكة، سواء كانت OpenAPI أو AsyncAPI (وقريبًا أكثر)، وسواء كنت تقوم بإنشائها أو استهلاكها، كمطور أو مدير منتج. يتم إنشاء المستندات تلقائيًا وتحديثها دائم...
snazzyDocs
snazzydocs.com
snazzyDocs هو تطبيق قائم على الويب لكتابة واستضافة الوثائق أو مستندات المساعدة. لا يتعين عليك تكوين الخوادم أو المستودعات أو مواقع الويب (إذا كنت لا ترغب في ذلك).
PaceAI
paceai.co
أداة إنتاجية الذكاء الاصطناعي للمحترفين غير التقنيين مثل محللي الأعمال ومديري المنتجات ومديري المشاريع ومحللي البيانات لإنشاء الوثائق والأفكار الفنية وتقديمها في ثوانٍ بدلاً من أيام.
Docsie
docsie.io
Docsie عبارة عن نظام أساسي للتوثيق على الويب يمكّن الشركات من إنشاء وثائق ممتازة للمنتج وصيانتها ونشرها بلغات متعددة. يساعدك هذا النظام الأساسي على تحليل كيفية تفاعل عملائك مع وثائقك ويزودك برؤى حول كيفية تحسين مستنداتك. إذا كان بإمكانك فقط أن تتخيل نمو منتجك، كذلك الحال مع مستندات منتجك. سيؤدي است...