RDS

RDS

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الموقع الإلكتروني: rds.ca

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RDS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

الموقع الرسمي لشبكة Reseau des Sports (RDS)، وهي قناة تلفزيونية رياضية في كيبيك، تبث الأحداث الرياضية والأخبار من عالم الرياضة على مدار 24 ساعة يوميًا. اضغط على مدونتهم وتعرف على المزيد حول آخر الأخبار والآراء والنتائج ومقاطع الفيديو والبودكاست والبث المباشر والمزيد فيما يتعلق بالرياضة.

الموقع الإلكتروني: rds.ca

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RDS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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