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الموقع الرسمي لشبكة Reseau des Sports (RDS)، وهي قناة تلفزيونية رياضية في كيبيك، تبث الأحداث الرياضية والأخبار من عالم الرياضة على مدار 24 ساعة يوميًا. اضغط على مدونتهم وتعرف على المزيد حول آخر الأخبار والآراء والنتائج ومقاطع الفيديو والبودكاست والبث المباشر والمزيد فيما يتعلق بالرياضة.

الموقع الإلكتروني: rds.ca

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