RDS
WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.
الموقع الإلكتروني: rds.ca
احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RDS على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.
قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.
يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.
الموقع الإلكتروني: rds.ca
إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RDS. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.
قد يعجبك أيضًا
Western Mustangs
westernmustangs.ca
NCAA
ncaa.com
The Sporting News
sportingnews.com
Bovada
bovada.lv
Slashfilm
slashfilm.com
Football Australia
footballaustralia.com.au
CNN Indonesia
cnnindonesia.com
WWE
wwe.com
Techie pooches
syfy.com
SuperSport
supersport.com
Android Authority
androidauthority.com
Jamaica Star
jamaica-star.com