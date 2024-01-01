Rayst Gradients هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقوم بإنشاء مجموعة متنوعة من التدرجات الجميلة. تتضمن المجموعة تدرجات يمكن استخدامها للأغراض التجارية وغير التجارية، دون الحاجة إلى الحصول على أذونات. ومع ذلك، ذكر الإسناد ليكون موضع تقدير. توفر الأداة تدرجات قابلة للتنزيل وتسمح للمستخدمين باستخدامها وفقًا لاحتياجاتهم الإبداعية. يمكن لهذه المجموعة المشتقة من الذكاء الاصطناعي أن تقدم للمستخدمين مجموعة فريدة من خيارات التدرج لتعزيز المظهر الجمالي لمشاريعهم. يمكن الاستفادة من التدرجات في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التصميم الجرافيكي وتصميم الويب والفن الرقمي. كما يوفر النظام الأساسي الذي تتوفر فيه هذه الأداة للمستخدمين منصات اجتماعية متعددة للتفاعل أو الاستفسار عن عروض المنظمة. يمكن للمستخدمين الاتصال بالخدمة من خلال حساباتهم على Twitter أو Github، أو الانضمام إلى خادم Discord الخاص بهم للحصول على مزيد من المعلومات.

الموقع الإلكتروني: gradients.ray.st

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