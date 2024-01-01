Raplyrics هي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع موسيقية لموسيقى الراب. تستخدم الأداة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء كلمات راب فريدة بأسلوب الفنان المفضل لدى المستخدم. يمكن للمستخدمين إدخال بضع كلمات في المطالبة المقدمة وستقوم الأداة بإنشاء جملة راب بناءً على الكلمات المقدمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين العثور على قصص حقيقية حول ثقافة موسيقى الراب وتأثيرها على المجتمع في قسم المدونة بالموقع. يمكنهم أيضًا التعرف على ما وراء الكواليس لمحرك RapLyrics ML وواجهة برمجة التطبيقات (API). الأداة مفتوحة المصدر، ومتوفرة على GitHub وMedium، وتحتوي على صفحة سياسة توضح الشروط والأحكام الخاصة بها. Raplyrics هي أداة قوية لإنشاء مقاطع موسيقية لموسيقى الراب، مما يمنح المستخدمين القدرة على صياغة كلماتهم الفريدة بأسلوب الفنانين المفضلين لديهم.

الموقع الإلكتروني: raplyrics.eu

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