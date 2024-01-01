Connexun هي شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المبتكرة مقرها في ميلانو، إيطاليا. تم تأسيسها لتسهيل التكامل الثقافي وتقليل حواجز المعلومات وتعزيز التدويل. يعد Connexun اليوم محركًا إخباريًا يعمل بالذكاء الاصطناعي يتمتع بخبرة ودراية طويلة الأمد، ويعمل على الترويج لواجهات برمجة التطبيقات لتحليل المحتوى والنص والتقنيات الخاصة المستخدمة للمطورين والشركات الناشئة والشركات وفي النهاية أيضًا المستهلكين. إنها تمكن عملائها من الحصول في الوقت الفعلي على عناوين ومقالات وملخصات ديناميكية متعددة اللغات مستخرجة من آلاف منافذ الأخبار الموثوقة عبر الإنترنت. إنه يخدم عملائه بتقنيات خاصة للزحف إلى النصوص وتصنيفها. قامت Connexun أيضًا بتطوير B.I.R.B.AL.، وهو محرك الذكاء الاصطناعي الخاص بها والذي يستخدم لتشغيل تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها، لتقديم الأخبار والمعلومات في الوقت الفعلي إلى العالميين الرقميين. نواصل تعزيز الأدوات الذكية التي تستفيد من قوة التعلم الآلي ومعالجة اللغات الطبيعية لتحليل مجموعات البيانات الكبيرة من المحتوى المجمع. تحقق من "News API" الذي تم إصداره مؤخرًا. تقوم بإرجاع المحتوى والمعلومات الحالية والتاريخية من مصادر موثوقة في جميع أنحاء العالم. يمكّن الزاحف الخاص بنا مستخدمينا من أن يكونوا أول من يلتقط القصص الناشئة والمعلومات الأكثر صلة. تأكد من عرض الوقت الفعلي باستخدام حلنا، أو قم بجمع بيانات منظمة تاريخية حول القصص والأحداث الماضية الأكثر صلة. اختبر واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا مجانًا ولا تتردد في التواصل معنا للحصول على مزيد من المعلومات.

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