بدائل - Rannkly

TrueReview

truereview.co

الطريقة الأكثر فعالية لزيادة تقييماتك على Google (أو أي موقع ويب آخر) هي باستخدام TrueReview! مع TrueReview، يعد إرسال طلبات المراجعة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا ولا يتطلب إعدادًا معقدًا. يقوم TrueReview بتتبع تفاعلات عملائك مع طلبات المراجعة، ويرسل رسائل بريد إلكترو...