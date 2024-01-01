بدائل - Rank Me Online
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (منمق كـ tumblr ويُنطق "tumbler") هو موقع أمريكي للتدوين الصغير والشبكات الاجتماعية أسسه ديفيد كارب في عام 2007 وتملكه حاليًا شركة Automattic. تتيح الخدمة للمستخدمين نشر الوسائط المتعددة والمحتويات الأخرى على مدونة قصيرة الشكل. يمكن للمستخدمين متابعة مدونات المستخدمين الآخرين. يمكن للمدونين أ...
Feedly
feedly.com
Feedly (منمق كـ Feedly) هو تطبيق لتجميع الأخبار لمختلف متصفحات الويب والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظامي iOS وAndroid. وهي متاحة أيضًا كخدمة مستندة إلى السحابة. يقوم بتجميع موجزات الأخبار من مجموعة متنوعة من المصادر عبر الإنترنت ليتمكن المستخدم من تخصيصها ومشاركتها مع الآخرين. تم إصدار Feedly لأول مر...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite عبارة عن منصة لإدارة الوسائط الاجتماعية، أنشأها رايان هولمز في عام 2008. تأخذ واجهة مستخدم النظام شكل لوحة معلومات، وتدعم تكامل الشبكات الاجتماعية لـ Twitter وFacebook وInstagram وLinkedIn وYouTube. يقع مقر Hootsuite في فانكوفر، ويعمل به ما يقرب من 1000 موظف في 13 موقعًا، بما في ذلك تورون...
Planoly
planoly.com
قم بإدارة وتخطيط وجدولة منشوراتك على Instagram من جهاز الكمبيوتر والهواتف المحمولة. قم بإنشاء موجز Instagram متماسك وإدارة حسابات Instagram المتعددة.
Sprout Social
sproutsocial.com
أعد تصور كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي تنمية أعمالك باستخدام Sprout Social. شاهد أدوات إدارة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا أثناء العمل. ابدأ تجربتك المجانية اليوم.
ContentStudio
contentstudio.io
يقدم ContentStudio أداة لاكتشاف المحتوى تجعل مدونات تنظيم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي سهلة الاستخدام للأعمال في أي مكان أو سوق.
Qualtrics
qualtrics.com
تعمل Qualtrics على تمكين الشركات من التقاط رؤى العملاء والمنتجات والعلامات التجارية والموظفين والتصرف بناءً عليها في مكان واحد.
AgoraPulse
agorapulse.com
برنامج سهل الاستخدام لإدارة الوسائط الاجتماعية يسمح لك بالبقاء منظمًا، وتوفير الوقت، وإدارة البريد الوارد الخاص بك بسهولة، والنشر، وإعداد التقارير، والمراقبة، وأدوات تعاون الفريق.
Tailwind
tailwindapp.com
الأداة التي تبدو وكأنها فريق تسويق. تقوم Tailwind بأتمتة الأجزاء الأكثر صعوبة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى تتمكن من النمو بشكل أكثر ذكاءً وأسرع.
Sendible
sendible.com
ارفع قصة علامتك التجارية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعاون مع عملائك وفرقك لتخطيط ونشر وقياس مدى نجاح المحتوى على كل منصة.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon هي منصة التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي المبنية على التحليلات الاجتماعية والمشاركة المجتمعية والحوكمة لـ Facebook وTwitter وLinkedIn وInstagram.
Snoopreport
snoopreport.com
شاهد نشاط Instagram لأي شخص دون تثبيت التطبيق. تعرف على ما يحبه شخص ما ويتابعه على Instagram باستخدام Snoopreport Instagram Activity Tracker
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker هي أداة قوية للغاية لتحليل وسائل التواصل الاجتماعي وأداة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، موصى بها من قبل العلامات التجارية والوكالات في جميع أنحاء العالم.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole هي شركة متخصصة في تحليلات Hashtag وتحليلات الوسائط الاجتماعية، وتوفر بيانات في الوقت الفعلي مع تتبع علامات التصنيف لـ Twitter وInstagram وFacebook.
Iconosquare
iconosquare.com
قم بتعزيز تواجدك على Instagram وFacebook وTwitter وLinkedIn من خلال رؤى حصرية وأدوات إدارة هي الأفضل في فئتها لفريقك. ابدأ نسخة تجريبية مجانية مدتها 14 يومًا.
Meltwater
meltwater.com
اكتشف كيف تساعد شركة Meltwater فرق العلاقات العامة والتسويق على مراقبة التغطية الإعلامية عبر كل من الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز إدارة العلامات التجارية.
Sociality.io
sociality.io
كل ما تحتاجه الفرق لإدارة قنوات التواصل الاجتماعي. أنشئ مسارات عمل قابلة للتطوير وتعاونية لجدولة المحتوى وتحليل الأداء وإدارة المشاركة ومراقبة المنافسين.
Exolyt
exolyt.com
أداة تحليلات TikTok الرائدة التي تساعد الشركات على تحليل حسابات TikTok والحصول على تقارير مفيدة وتصدير البيانات.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch هي شركة استخبارات رقمية للمستهلك يقع مقرها الرئيسي في برايتون، إنجلترا. تبيع Brandwatch ستة منتجات مختلفة: Consumer Research، وAudiences، وVizia، وQriously، وReviews، وBuzzSumo. يعد Brandwatch Consumer Research "تطبيقًا ذاتي الخدمة" أو برنامجًا كخدمة، يعمل على أرشفة بيانات الوسائط الاجتما...
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. هي شركة برمجيات تطبيقات ذكاء الأعمال القائمة على السحابة ذاتية الخدمة ومقرها في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تشتهر الشركة بإنشائها تطبيق لوحة معلومات الأعمال، المصمم لتحليل البيانات وتحويلها والإبلاغ عنها من مصادر متكاملة مختلفة لذكاء الأعمال. إنه تطبيق مجاني لتتبع ومراقبة جميع مقاييس الأعمال ...
Awario
awario.com
ابدأ بمراقبة العلامة التجارية مجانًا! تتبع الإشارات على مصادر الويب، وقم بتحليل منافسيك، وراقب المؤثرين المتخصصين لديك، وابحث عن عملاء محتملين على الشبكات الاجتماعية!
Critical Mention
criticalmention.com
خدمة مراقبة الوسائط الأفضل في فئتها للتلفزيون والراديو والأخبار والبودكاست ووسائل التواصل الاجتماعي، وقاعدة بيانات الاتصال بالوسائط الأكثر دقة في الصناعة.
BuzzSumo
buzzsumo.com
ابحث عن المحتوى الذي يحقق أفضل أداء. التعاون مع المؤثرين الذين يهمونك. استخدم رؤى المحتوى الخاصة بنا لتوليد الأفكار وإنشاء محتوى عالي الأداء ومراقبة أدائك وتحديد المؤثرين. تعمل BuzzSumo على دعم استراتيجيات أكثر من 500 ألف مسوق، مع بيانات تسويق المحتوى على 8 مليار مقالة، و42 مليون موقع ويب، و300 طن...
Brand24
brand24.com
تمنحك Brand24 إمكانية الوصول الفوري إلى الإشارات المتعلقة بعلامتك التجارية عبر الويب.
Emplifi
emplifi.io
تحسين رحلة العميل الرقمي. تعمل منصة Emplifi الموحدة لبرامج تجربة العملاء وبرامج إدارة الوسائط الاجتماعية على سد فجوة تجربة العملاء.
Netvibes
netvibes.com
توفر NETVIBES إمكانات علم البيانات التي تكشف عن ذكاء المعلومات للمستخدمين لاكتساب رؤى تمكن الابتكار في الصناعة وتدفع الأداء.
Statusbrew
statusbrew.com
تفاعل مع العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع. Statusbrew هي أداة للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على توحيد صندوق الوارد الاجتماعي الخاص بك، وتجمع فريقك معًا، وتنشئ سير عمل آليًا. وهناك المزيد.
eclincher
eclincher.com
اكتشف Eclincher، منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الوحيدة التي ستحتاج إليها! تغلب على ارتباك وسائل التواصل الاجتماعي وتحكم في مهام التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك!
Dataminr
dataminr.com
يعتمد العملاء على منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ Dataminr للحصول على إشارات مبكرة للأحداث عالية التأثير والمخاطر الناشئة، للاستجابة بثقة وإدارة الأزمات بشكل أكثر فعالية
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...