بدائل - Randoli

ActiveState

activestate.com

قم بإنشاء أوقات تشغيل Python وPerl وTcl تلقائيًا لأنظمة التشغيل Windows وLinux وMac، أو قم بتنزيل إحدى توزيعات ActivePython أو ActivePerl أو ActiveTcl الشهيرة المعدة مسبقًا. تعمل ActiveState على إنشاء أدوات مبتكرة للمطورين منذ أكثر من 20 عامًا، بما في ذلك توزيعاتنا اللغوية الشهيرة مفتوحة المصدر لـ P...