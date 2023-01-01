بدائل - Rallio
HighLevel
gohighlevel.com
منصة العلامة البيضاء الأسرع نموًا لوكالات التسويق الرقمي. إدارة علاقات العملاء، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية القصيرة ثنائية الاتجاه، ومنشئ مسار التحويل، والمزيد!
Podium
podium.com
امنح عملك ميزة غير عادلة من خلال المراجعات والمراسلة والمدفوعات والدردشة عبر الإنترنت والمزيد.
Trustpilot
trustpilot.com
Trustpilot.com هو موقع ويب دنماركي لمراجعة العملاء تأسس في الدنمارك عام 2007 ويستضيف مراجعات للشركات في جميع أنحاء العالم. يتم نشر ما يقرب من مليون مراجعة جديدة كل شهر. يقدم الموقع خدمات مجانية للشركات. تعتمد الشركة على المستخدمين والبرامج وفريق الامتثال للإبلاغ عن المراجعات وإزالتها من النظام الأسا...
Kenect
kenect.com
تفاعل مع عملائك أينما كانوا - أرسل رسائل نصية على هواتفهم. ضاعف عملاءك المحتملين، وأنشئ مراجعات عبر الإنترنت، واحصل على المدفوعات، وابدأ محادثات دردشة الفيديو، كل ذلك عبر الرسائل النصية.
Thryv
thryv.com
يمكنك إدارة العملاء في أي وقت وفي أي مكان وعلى أي جهاز باستخدام برامج الأعمال الصغيرة من Thryv: إدارة علاقات العملاء والتسويق عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمزيد.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye عبارة عن منصة شاملة لتجربة العملاء. تستخدم أكثر من 60.000 شركة من جميع الأحجام BirdEye يوميًا ليتم العثور عليها عبر الإنترنت من خلال المراجعات، ويتم اختيارها من قبل العملاء من خلال تفاعلات الرسائل النصية، وتكون أفضل شركة باستخدام أدوات الاستطلاع والرؤى.
PromoRepublic
promorepublic.com
استخدم منصة إدارة الوسائط الاجتماعية الخاصة بـ PromoRepublic لإنشاء المحتوى وتخصيصه باستخدام الأدوات المضمنة، وجدولته على صفحات وسائط اجتماعية متعددة، وتشغيل الإعلانات، والحصول على نتائج لأعمالك.
BrandYourself
brandyourself.com
BrandYourself هي شركة لإدارة السمعة والخصوصية عبر الإنترنت توفر برامج وخدمات، بما في ذلك: نتائج Google السلبية، والعلامات التجارية الشخصية، وحماية المعلومات الخاصة، وفحص الويب المظلم، والمزيد.
G2
g2.com
قارن بين أفضل برامج وخدمات الأعمال بناءً على تقييمات المستخدمين والبيانات الاجتماعية. مراجعات لبرامج CRM وERP وHR وCAD وPDM وبرامج التسويق.
Marketing 360
marketing360.com
قم بتعزيز علامتك التجارية باستخدام منصة التسويق رقم 1 للشركات الصغيرة.
BrightLocal
brightlocal.com
النظام الأساسي الشامل لنجاح البحث المحلي · تسلق التصنيفات وطوّر سمعتك وتميز في البحث المحلي باستخدام BrightLocal.
AppTweak
apptweak.com
يعمل AppTweak على تعزيز نمو التطبيقات والألعاب الأكثر شهرة في العالم من خلال توفير رؤى قابلة للتنفيذ في واجهة بسيطة. → جربنا مجانًا!
Text Request
textrequest.com
إشعال مشاركة العملاء منصة مراسلة الأعمال التي تتيح لك إرسال رسالة نصية من رقم هاتف مكتبك مباشرة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حتى تتمكن من الحصول على رد فعلي.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
Broadly
broadly.com
يساعدك برنامج السمعة عبر الإنترنت وتجربة العملاء على إنشاء إستراتيجية التسويق عبر الإنترنت حتى تتمكن من جذب إحالات العملاء والعملاء المتوقعين والمراجعات والإيرادات.
Vendasta
vendasta.com
أسهل طريقة لبيع الحلول الرقمية تحت علامتك التجارية الخاصة. Vendasta عبارة عن منصة ذات علامة بيضاء للشركات التي تقدم حلولًا رقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ # 1 إدارة مراجعة التطبيقات وأداة ASO. قم بتحليل التعليقات وإدارة التقييمات والرد على المراجعات وزيادة التنزيلات العضوية لـ App Store وGoogle Play وAmazon.
NiceJob
nicejob.com
أسهل طريقة للحصول على المزيد من التقييمات وبناء سمعتك. أنشئ ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقم بتحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) لديك واكسب المزيد من المبيعات.
EmbedSocial
embedsocial.com
أفضل منصة UGC لجمع التقييمات والقصص وموجزات الوسائط الاجتماعية والصور وتضمينها في أي موقع ويب. تلقائيا!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo عبارة عن منصة تسويق للتجارة الإلكترونية تقدم الحلول الأكثر تقدمًا لمراجعات العملاء والتسويق المرئي والولاء والإحالات والتسويق عبر الرسائل النصية القصيرة. اكتشف المزيد حول كيف يمكن لعلامتك التجارية أن تقود النمو مع Yotpo هنا.
Kimoby
kimoby.com
Kimoby عبارة عن منصة اتصالات حديثة ومتكاملة ومؤتمتة مع نظام إدارة الوجهات السياحية (DMS) تسهل التواصل مع العملاء وتحويلهم. ادفع أداء خدمة وكالتك إلى المسار السريع.
Appbot
appbot.co
أدوات مراجعة وتقييمات التطبيقات لتحسين تجربة العملاء بالكامل. منصة للشركات التي تأخذ التقييمات والتقييمات على محمل الجد. يوفر Appbot مراجعة وتقييمات عالمية المستوى، بالإضافة إلى الردود والتحليلات.
ReviewTrackers
reviewtrackers.com
ReviewTrackers هي شركة برمجيات مراجعة العملاء حائزة على جوائز. احصل على المزيد من التقييمات. الرد على العملاء. ابحث عن رؤى حول تجربة العملاء.
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial هو حل لإدارة وسائل التواصل الاجتماعي للشركات ذات المواقع والملفات الشخصية المتعددة. قم بإدارة جميع عمليات النشر والإعلان والمشاركة والمراجعات وإعداد التقارير من منصة مركزية واحدة توفر MavSocial قدرة فريدة للشركات متعددة المواقع على إنشاء إعلانات Facebook مستهدفة جغرافيًا بسرعة وسهولة. يدعم...
SpotOn
spoton.com
تم تصميم أنظمة نقاط البيع وبرامج معالجة الدفع الخاصة بـ SpotOn للعمل بالطريقة التي تعمل بها. ويتم دعمك على مدار 24/7/365 من قبل الأشخاص الذين يهتمون حقًا.
CallSource
callsource.com
CallSource هي الشركة الرائدة في مجال تتبع المكالمات وإدارة العملاء المحتملين وحلول تحليل الأعمال. قم بزيادة أموالك التسويقية إلى الحد الأقصى واحصل على نتائج محسوبة.
Chatmeter
chatmeter.com
يوفر Chatmeter للعلامات التجارية متعددة المواقع الرؤى والأدوات المحلية التي تحتاجها لمراقبة تجربة العملاء وتحليلها وتحسينها على نطاق واسع.
CustomerLobby
customerlobby.com
CustomerLobby helps service-based businesses get, manage and publish online reviews from their clients.
Avarup
avarup.com
Avarup is a cutting-edge online reviews management platform that empowers businesses to take control of their online reputation. With Avarup, companies can effortlessly gather, manage, and respond to customer reviews across various platforms from a single, intuitive dashboard. The platform offers to...
ReviewBot
reviewbot.io
ReviewBot’s real-time review tracking helps you keep a pulse on what your customers are saying so you never miss a beat. Easily get reviews in Slack, Zendesk, email, or wherever your team works.
Ratesight
ratesight.com
Ratesight is an online review management platform that companies can use to gather and track reviews. Why is online review and reputation management important? Take a look at these stats: Consumers are willing to spend 31% more on businesses that have garnered great reviews. 84% of consumers say the...
Get More Reviews
getmorereviews.com
Your reputation is of utmost importance and we can quickly help you grow your online reviews for sending out a positive message to all your customers. Call now.
FreshReview
freshreview.co
Take control of your online reviews. We make it easy for you to get 5-star reviews easily and show it off to the world. We help small businesses get up to 60% more reviews on platforms like Google and Yelp.
Shout About Us
shoutaboutus.com
Shout About Us is the only complete reputation management platform and custom review response service built for agencies and brands. Since 2012, over 10,000 agencies, brands, and local businesses have leveraged Shout About Us platform to get more positive reviews, respond, and grow their businesses.
Reviewgrower
reviewgrower.com
With ReviewGrower, you’ll automatically get more 5 star reviews, market them on social media, increase conversions by embedding them on your website, and be protected from negative reviews.
LocalClarity
localclarity.com
LocalClarity creates value for multi-location businesses and agencies, providing a suite of tools to improve local search & map discovery, build relationships through direct customer engagement (reviews, recommendations, Q&A, and posts), and discover insights across locations to build competitive ad...
TrustAnalytica
trustanalytica.com
TrustAnalytica is the best online interaction solution to helps businesses grow and be found online. TrustAnalytica is all in one customer engagement tool. With a universal business toolkit, TrustAnalytica can help businesses provide excellent customer experiences and retain their customers by using...
GuestTouch
guesttouch.com
GuestTouch is an all in one messaging platform that helps properties of all sizes connect with guests, deliver the best guest experiences, and drive more sales. Communicate with customers at all stages of their journey; from research/booking, pre-arrival, in-stay to post-stay. Not only you can conne...
Repuso
repuso.com
Social testimonials & reviews on your own website as social proof. Increase your website's conversion with Repuso.
Localyser
localyser.com
Localyser is an online reputation management & customer experience software that helps you turn online reviews into your most powerful marketing tool. We help multi-location brands such as the Tashas Group, Drive Auto Group and The Old Spaghetti Factory turn every review into an opportunity to impre...
FeedbackExpress
feedbackexpress.com
FeedbackExpress is a powerful, cloud-based software solution that helps Amazon sellers automate and manage their feedback communication with buyers.
ReviewPush
reviewpush.com
ReviewPush was founded in 2011, and has seen tremendous growth since opening its digital doors to businesses worldwide. ReviewPush helps brands and businesses measure and manage their feedback, reach, and the experiences they provide for their customers. Whether you have 5 locations or 500; we offer...
Grab Your Reviews
grabyourreviews.com
One Easy Platform to Manage All Your Customer Reviews. Boost customer satisfaction with our easy-to-use platform that automates your online review management. Get more customer reviews, be found online, attract new customers – easily and effectively. Easily scaled and white-labeled for Agencies and ...
Listen360
listen360.com
Listen360 is a powerful, NPS-based customer engagement and local marketing platform for businesses that understand customer feedback is key to creating loyalty, making smart decisions and growing their operation. Listen360 enables businesses to engage customers, take necessary action to improve defi...
ConsumerAffairs
consumeraffairs.com
With ConsumerAffairs for Brands, you can take control of the conversation happening about your products and services. Our reputation management platform, allows brands to not only collect consumer reviews in multiple ways but also communicate and resolve consumer concerns, increase star ratings and ...
GatherUp
gatherup.com
GatherUp is the reputation management platform for multi-location businesses and agencies. We turn the customer voice into customer loyalty. GatherUp is one platform that scales all aspects of your reputation management from listening to customers to understanding them to engaging with them so you c...
Rannkly
rannkly.com
Rannkly is an AI-driven platform that handles ONLINE REPUTATION by monitoring, analyzing, and responding to reviews and SOCIAL MEDIA by creating and scheduling interactive posts only at one single dashboard. Its brand-new feature UNIVERSAL QR CODE is an interface that reduces the manual efforts of b...
ReviewInc
reviewinc.com
ReviewInc هو أفضل برنامج لإدارة السمعة والمراجعات عبر الإنترنت، حيث يقوم بإنشاء مراجعات ومراقبة وإدارة سمعة عملك عبر الإنترنت، كل ذلك في لوحة تحكم واحدة، حتى تتمكن من التركيز بشكل أكبر على إدارة أعمالك بينما تعمل ReviewInc على تحسين سمعتك عبر الإنترنت وتحسينها. ReviewInc هي الشركة الرائدة بلا منازع ...
EmbedMyReviews
embedmyreviews.com
EmbedMyReviews عبارة عن منصة واحدة لإدارة السمعة عبر الإنترنت. أول منصة توفر التكامل المباشر مع Stripe، وهي أداة إنشاء مواقع ويب بنقرة واحدة وتركز على الوكالات. إذا كنت تتطلع إلى العلامة البيضاء، فلا يوجد خيار أفضل من EmbedMyReviews. تخصيص المستوى والميزات والسعر ليس له مثيل.
ResellerRatings
resellerratings.com
نحن نجمع المتسوقين والتجار معًا لتحسين تجربة الشراء. تساعد ResellerRatings العملاء في العثور على المنتجات والعلامات التجارية التي يحبونها واختيارها والدفاع عنها، مع تزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لتعزيز الاكتشاف وزيادة التحويل وبناء دليل اجتماعي. مع ResellerRatings Reviews Suite، تصل علامتك التجاري...
TrueReview
truereview.co
الطريقة الأكثر فعالية لزيادة تقييماتك على Google (أو أي موقع ويب آخر) هي باستخدام TrueReview! مع TrueReview، يعد إرسال طلبات المراجعة عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني أمرًا بسيطًا ولا يتطلب إعدادًا معقدًا. يقوم TrueReview بتتبع تفاعلات عملائك مع طلبات المراجعة، ويرسل رسائل بريد إلكترو...
Tagsen
tagsen.com
حلول طباعة الأعمال والتسويق في Tagen، أفضل منصة على الإنترنت في الهند للمنتجات عالية الجودة مثل بطاقات العمل واللافتات والملصقات والمنشورات والمزيد.
URLScore.ai
urlscore.ai
سواء كنت حذرًا بشأن أمان موقع الويب قبل زيارتك، أو تسعى إلى تعزيز اكتشاف التهديدات السيبرانية لديك، فإن Urlscore موجود لمساعدتك. استخدم نموذج الويب الخاص بنا أو قم بدمج واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا لتصنيف عناوين URL وتحديد المخاطر المحتملة، مما يضمن تجارب تصفح أكثر أمانًا.
paiza
paiza.jp
موقع شامل للبحث عن الوظائف والتعلم لمهندسي ومبرمجي تكنولوجيا المعلومات [بايزا]. تصور مهاراتك من خلال اختبار مهارات البرمجة، وإذا تم التعرف على مهاراتك، فقد تتلقى مستكشفًا من إحدى الشركات، مما يمنحك ميزة في تغيير الوظائف. تقوم هذه الخدمة بتقييم "الأشخاص ذوي المهارات" بدلاً من الخلفية الأكاديمية أو تا...
Reviews On My Website
reviewsonmywebsite.com
يساعد موقع ReviewsOnMyWebsite الشركات على مراقبة مراجعاتها عبر الإنترنت وطلبها وعرضها للمساعدة في زيادة الدليل الاجتماعي وبناء الثقة مع عملائها.
Sitejabber
sitejabber.com
Jabio، التكنولوجيا وراء Sitejabber، هي عبارة عن منصة لتعزيز العلامة التجارية تمكن الشركات من الاستفادة من المراجعات الحقيقية. تستخدم الشركات مجموعتنا الشاملة والمدعمة بالتكنولوجيا من أدوات إدارة السمعة للحصول على المراجعات ونشرها على نطاق واسع عبر مواقع ومنصات متعددة - مما يؤدي إلى توسيع نطاق الرؤية...
Oggvo
oggvo.com
تعمل Oggvo على تسهيل نمو الشركات الصغيرة والحفاظ على قدرتها التنافسية من خلال تبسيط تجربة عملائها في كل خطوة من الرحلة.
Great Recruiters
greatrecruiters.com
نحن نساعد شركات التوظيف على تسريع نموها من خلال زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد على مراجعاتها وإحالاتها وسمعتها والقائمين بالتوظيف.
Shopper Approved
shopperapproved.com
منذ عام 2010، ساعدت خدمة Shopper Approved أكثر من 25000 شركة عبر الإنترنت في جمع ما يصل إلى 10 أضعاف التقييمات والمراجعات أكثر من أي منصة مراجعة أخرى عبر الإنترنت. نحن أيضًا شركة Inc. 500 الحائزة على جوائز مرتين، وشريك Google الرسمي للمراجعة، ولدينا تصنيف A+ BBB. إن الشيء الذي يميز Shopper Approved ...
Bazaarvoice
bazaarvoice.com
يثق الآلاف من العلامات التجارية وتجار التجزئة الرائدين في العالم في تكنولوجيا Bazaarvoice وخدماتها وخبراتها لزيادة الإيرادات وتوسيع نطاق الوصول واكتساب رؤى قابلة للتنفيذ وإنشاء مؤيدين مخلصين. وفقًا لدراسة جديدة أجرتها شركة Forrester Consulting نيابةً عن Bazaarvoice، يمكن للشركات التي تتعاون مع Bazaa...