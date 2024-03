RainFocus is a next-generation event marketing platform built from the ground up to capture, analyze, and harness an unprecedented amount of data for significantly better events and conferences. As a true SaaS platform, RainFocus simplifies event registration, content management, exhibitor activation, and on-site experiences from a single dashboard. Save time, increase engagement, and maximize event value for every event.

