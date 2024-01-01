Railsr

Railsr

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الموقع الإلكتروني: railsr.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Railsr على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يريد المستهلكون تجارب غامرة وخالية من الاحتكاك، ويتوقعون أن تقدم العلامات التجارية أفضل حملات المشاركة وأكثرها تخصيصًا وتميزًا. Railsr متحمس لتمكين العلامات التجارية من بناء تجارب مالية ذات صلة لتعزيز مشاركة العملاء وولائهم. وتعتقد أن الاقتصاد المالي المضمن هو طريقة مختلفة جذريًا لإنشاء العلاقات بين الشركات والمستهلكين. أنشأت Railsr فئة فريدة في صناعة الخدمات المالية: التجارب المالية المدمجة. لقد طورت هذا لتمكين عملائها من مساعدة المستهلك المالي، وتوفير قدر أكبر من الشمول والحريات. تعتبر Railsr رائدة في طريقة جديدة للنظر إلى كيفية تمكين الخدمات المالية وتحريرها. إنه يقدم نهجًا جديدًا للعلامات التجارية لتسخير قوة التمويل المدمج من خلال منصة متكاملة منخفضة التكلفة. فهو يقدم تمويلًا مضمنًا في الرحلة الرقمية للعلامة التجارية، وهو مصمم كنظام بيئي مالي متكامل رأسيًا، بدءًا من البنك المركزي، أو نظام الدفع (مثل Visa)، وينتهي بتجربة رقمية مدمجة بالكامل. تفضل بزيارة موقع Railsr.com واكتشف كيف يمكننا مساعدتك أو اتصل بنا عبر النموذج الخاص بنا: www.railsr.com/start-your-experience
الفئات:
Finance
برامج المدفوعات المدمجة

الموقع الإلكتروني: railsr.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Railsr. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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Adyen

adyen.com

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Finix

finix.com

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Synctera

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