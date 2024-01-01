يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Rafu Shimpo على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قصص منتقاة بعناية ودقيقة وذات صلة توفر رؤية شاملة لمجتمع ليتل طوكيو. اقرأ عن الثقافة اليابانية والأنيمي وكذلك المجتمع والسياسة. رافو شيمبو هي الصحيفة اليابانية الأمريكية الرائدة في البلاد منذ نشرها الأصلي، وتخدم بفخر المجتمع الأمريكي الياباني من وسط مدينة لوس أنجلوس.

الموقع الإلكتروني: rafu.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Rafu Shimpo. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.