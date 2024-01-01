Radiolab

Radiolab

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الموقع الإلكتروني: radiolab.org

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Radiolab على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

يعد Radiolab واحدًا من أكثر برامج البودكاست والبرامج الإذاعية العامة المحبوبة في العالم. يشتهر العرض بصحافته العميقة وتصميمه الصوتي المبتكر. بدأ راديولاب، الذي أنشأه جاد أبو مراد عام 2002، كاستكشاف للعلوم والفلسفة والأخلاق باستخدام التركيب المبتكر وتصميم الصوت. اليوم، توسعت Radiolab وتطورت لتصبح منصة للصحافة الطويلة ورواية القصص. يتحدى العرض الأفكار المسبقة لدى المستمعين حول كيفية عمل العالم. يقوم Radiolab بالاستفزاز والتحرك والبهجة ويطلب من جمهوره رؤية العالم من حولهم من جديد. يشارك في استضافة Radiolab لولو ميلر ولطيف ناصر. تقاعد روبرت كرولويتش، المضيف المشارك منذ فترة طويلة، في فبراير 2020، وتقاعد جاد أبو مراد في عام 2022. يمكنك العثور على Radiolab أينما تستمع إلى ملفات البودكاست.

الموقع الإلكتروني: radiolab.org

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