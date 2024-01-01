يعد Radiolab واحدًا من أكثر برامج البودكاست والبرامج الإذاعية العامة المحبوبة في العالم. يشتهر العرض بصحافته العميقة وتصميمه الصوتي المبتكر. بدأ راديولاب، الذي أنشأه جاد أبو مراد عام 2002، كاستكشاف للعلوم والفلسفة والأخلاق باستخدام التركيب المبتكر وتصميم الصوت. اليوم، توسعت Radiolab وتطورت لتصبح منصة للصحافة الطويلة ورواية القصص. يتحدى العرض الأفكار المسبقة لدى المستمعين حول كيفية عمل العالم. يقوم Radiolab بالاستفزاز والتحرك والبهجة ويطلب من جمهوره رؤية العالم من حولهم من جديد. يشارك في استضافة Radiolab لولو ميلر ولطيف ناصر. تقاعد روبرت كرولويتش، المضيف المشارك منذ فترة طويلة، في فبراير 2020، وتقاعد جاد أبو مراد في عام 2022. يمكنك العثور على Radiolab أينما تستمع إلى ملفات البودكاست.

الموقع الإلكتروني: radiolab.org

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