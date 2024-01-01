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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

رابيت يجلب الكفاءة والدقة والشفافية إلى صناعة تمويل البناء المعقدة. تستخدم المنصة التعلم الآلي لتحليل المستندات وربط المعلومات لتقليل العبء الإداري والامتثال الذي يمكن التحقق منه واتخاذ القرارات بشكل أسرع لمقرضي العقارات والمطورين. العقد ببساطة سابقا.

الموقع الإلكتروني: rabbet.com

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