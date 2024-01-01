Quriobot

Quriobot

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: quriobot.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quriobot على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Quriobot is a new way of asking your customers questions to gain crucial insights in their preferences while increasing engagement. We do not only provide you with cutting-edge conversational user interfaces, we analyze your existing data and jointly establish your requirements and overviews of insights which need to be delivered. We make sure you collect data which can immediately be used in daily operations. Your customers will appreciate our branded experience compared to all existing online forms out there.
الفئات:
Productivity
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: quriobot.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quriobot. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

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AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Podium

Podium

podium.com

Verizon

Verizon

verizon.com

Tidio

Tidio

tidio.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

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