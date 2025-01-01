بدائل - Quilgo

Honorlock

Honorlock

honorlock.com

تطبيق Honorlock يوفر خدمات المراقبة للامتحانات عن بُعد باستخدام الذكاء الصناعي والمراقبين البشريين، لضمان نزاهة الاختبارات في المؤسسات التعليمية.

Gurully

Gurully

gurully.com

تطبيق Gurully هو منصة للتحضير لاختبارات PTE وIELTS وDUOLINGO وCELPIP، حيث يوفر اختبارات وهمية وموارد دراسية محسّنة.

OpExams

OpExams

opexams.com

Opexams هي منصة تسهل إنشاء وإدارة وتصنيف الامتحانات مع أدوات لتحليل أداء الطلاب وتحسينه.

ExamRoom.AI

ExamRoom.AI

examroom.ai

ExamRoom.AI هو تطبيق عبر الإنترنت يضمن سلامة وأمن الاختبارات عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ورصد الأداء.

Digiexam

Digiexam

digiexam.com

Digiexam هي منصة امتحانات عبر الإنترنت تساعد المعلمين والطلاب في إدارة الامتحانات بشكل فعال وآمن، مع أدوات متنوعة لتقييم الأداء.

SpeedExam

SpeedExam

speedexam.net

SpeedExam هو برنامج امتحانات عبر الإنترنت يضمن سلامة التقييم مع مراقبة ذكية ويقدم تقارير تحليلية للأداء.

HireMee

HireMee

hiremee.co.in

تطبيق HireMee هو منصة لاختبارات القبول الافتراضية، توفر آلية مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم للاختبارات بمساعدة خبراء التقييم.

SwiftAssess

SwiftAssess

swiftassess.com

SwiftAssess هو نظام إدارة تقييم شامل للمدارس والجامعات، يدير جميع أنواع الاختبارات والتقويمات ويقدم حلولاً مبتكرة لمختلف السيناريوهات.

Prepry

Prepry

prepry.com

تطبيق Prepry يوفر موارد تحضير امتحانات ARDMS® وARRT® وCCI® للمحترفين في الأشعة فوق الصوتية والتصوير، مع أدوات دراسية مخصصة لضمان النجاح.

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