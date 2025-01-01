بدائل - Quilgo

Honorlock
honorlock.com
تطبيق Honorlock يوفر خدمات المراقبة للامتحانات عن بُعد باستخدام الذكاء الصناعي والمراقبين البشريين، لضمان نزاهة الاختبارات في المؤسسات التعليمية.
Gurully
gurully.com
تطبيق Gurully هو منصة للتحضير لاختبارات PTE وIELTS وDUOLINGO وCELPIP، حيث يوفر اختبارات وهمية وموارد دراسية محسّنة.
OpExams
opexams.com
Opexams هي منصة تسهل إنشاء وإدارة وتصنيف الامتحانات مع أدوات لتحليل أداء الطلاب وتحسينه.
ExamRoom.AI
examroom.ai
ExamRoom.AI هو تطبيق عبر الإنترنت يضمن سلامة وأمن الاختبارات عن بُعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ورصد الأداء.
Digiexam
digiexam.com
Digiexam هي منصة امتحانات عبر الإنترنت تساعد المعلمين والطلاب في إدارة الامتحانات بشكل فعال وآمن، مع أدوات متنوعة لتقييم الأداء.
SpeedExam
speedexam.net
SpeedExam هو برنامج امتحانات عبر الإنترنت يضمن سلامة التقييم مع مراقبة ذكية ويقدم تقارير تحليلية للأداء.
HireMee
hiremee.co.in
تطبيق HireMee هو منصة لاختبارات القبول الافتراضية، توفر آلية مراقبة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتصميم للاختبارات بمساعدة خبراء التقييم.
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess هو نظام إدارة تقييم شامل للمدارس والجامعات، يدير جميع أنواع الاختبارات والتقويمات ويقدم حلولاً مبتكرة لمختلف السيناريوهات.
Prepry
prepry.com
تطبيق Prepry يوفر موارد تحضير امتحانات ARDMS® وARRT® وCCI® للمحترفين في الأشعة فوق الصوتية والتصوير، مع أدوات دراسية مخصصة لضمان النجاح.
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