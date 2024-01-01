بناء نظام التشغيل للأعمال في LATAM. تقوم QUIK ببناء نظام التشغيل للأعمال في أمريكا اللاتينية. من ناحية، يتم دعم المستخدمين على تطبيق QUIK Super App، حيث يمكنهم طلب الأطعمة والبقالة والسلع والحصول عليها في 30 دقيقة، مع الدفع باستخدام أي عملة يريدونها ويتم التعامل مع الخدمات اللوجستية بشكل داخلي بواسطة فريق QUIK. على الجانب الآخر، دعم الأعمال باستخدام QUIK Pro، ومنحهم مجموعة كاملة من البرامج لإدارة أعمالهم وتواجدهم عبر الإنترنت، مع موقع الويب الخاص بهم، وإدارة المخزون، والحلول اللوجستية، كل ذلك في مزامنة مثالية مع QUIK Super App، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والعملاء إشباع.

الموقع الإلكتروني: quikpago.com

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