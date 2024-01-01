QUIK

QUIK

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: quikpago.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QUIK على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

بناء نظام التشغيل للأعمال في LATAM. تقوم QUIK ببناء نظام التشغيل للأعمال في أمريكا اللاتينية. من ناحية، يتم دعم المستخدمين على تطبيق QUIK Super App، حيث يمكنهم طلب الأطعمة والبقالة والسلع والحصول عليها في 30 دقيقة، مع الدفع باستخدام أي عملة يريدونها ويتم التعامل مع الخدمات اللوجستية بشكل داخلي بواسطة فريق QUIK. على الجانب الآخر، دعم الأعمال باستخدام QUIK Pro، ومنحهم مجموعة كاملة من البرامج لإدارة أعمالهم وتواجدهم عبر الإنترنت، مع موقع الويب الخاص بهم، وإدارة المخزون، والحلول اللوجستية، كل ذلك في مزامنة مثالية مع QUIK Super App، مما يؤدي إلى زيادة المبيعات والعملاء إشباع.

الموقع الإلكتروني: quikpago.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QUIK. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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