QuickCEP

QuickCEP

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الموقع الإلكتروني: quickcep.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QuickCEP على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

QuickCEP عبارة عن منصة محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على تحسين مشاركة العملاء ودعمهم. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي: * روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يمكنها التعامل مع ما يصل إلى 98% من استفسارات دعم العملاء، مما يزيد من معدلات التحويل بنسبة تزيد عن 30%. * قدرات توصية المنتج لاقتراح المنتجات ذات الصلة بناءً على نية العميل. * التعلم الآلي لمستندات العمل وأدلة المنتج لتوفير معلومات دقيقة عن المنتج. * تقديم الدعم لتتبع حالة الطلب والإرجاع/التبادل. * مساعد AI للبريد الإلكتروني يمكنه صياغة الردود وتعلم عادات البريد الإلكتروني ويصبح أكثر كفاءة بمرور الوقت. يقدم QuickCEP عمليات تكامل مع منصات مثل Shopify، ويتم تشغيل روبوتات الدردشة بواسطة تقنية مثل ChatGPT. توفر الشركة نسخة تجريبية مجانية وخططًا مدفوعة، وتضع نفسها كحل أعمال شامل يتجاوز مجرد روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مكتب المساعدة وبيانات العملاء وأدوات أتمتة التسويق.
الفئات:
Business
برامج الدردشة الآلية

الموقع الإلكتروني: quickcep.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QuickCEP. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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