بدائل - Quick FPA

Ombud

ombud.com

بناءً على أساس الخبرة في هندسة المبيعات وإدارة الاستجابة، يخدم Ombud فرق RevOps على مستوى المؤسسة. تجمع منصتنا بين التعاون في المحتوى وإدارة المشاريع والتعلم الآلي لتبسيط إنشاء وثائق المبيعات وتطوير الأعمال التي تواجه العميل. نحن ننتقل إلى ما هو أبعد من الأتمتة الأساسية وإدارة المعرفة، ونقدم دعمًا ذ...