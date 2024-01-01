Quant Retail

Quant Retail

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الموقع الإلكتروني: quantretail.com

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

Quant is a cloud solution for the management of retail space, product categories, planograms, shelf labels, automatic replenishment and store photo documentation. In Quant, our clients draw and manage the floor plans of thousands of stores and publish hundreds of thousands of planograms every year.
الفئات:
Business
Retail Space Planning Software
Retail Task Management Software

الموقع الإلكتروني: quantretail.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Quant Retail. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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