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منصة شاملة لتحسين الرفاهية وأداء الفريق. تمكين الفرق برؤى الرفاهية التي يحتاجونها لتحسين طرق عملهم.

الموقع الإلكتروني: quanwellbeing.com

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