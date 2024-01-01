Quan

Quan

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الموقع الإلكتروني: quanwellbeing.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Quan على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

منصة شاملة لتحسين الرفاهية وأداء الفريق. تمكين الفرق برؤى الرفاهية التي يحتاجونها لتحسين طرق عملهم.

الموقع الإلكتروني: quanwellbeing.com

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