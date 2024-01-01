بدائل - Qualtrics

Dovetail

dovetail.com

يساعدك Dovetail على تخزين أبحاث المستخدم وتحليلها والتعاون فيها في مكان واحد، مما يسهل رؤية الأنماط واكتشاف رؤى العملاء وتحديد ما يجب فعله بعد ذلك. يشمل عملاؤنا Boston Consulting Group، وCisco، وCSIRO، وDeliveroo، وElsevier، وKayak، وMastercard، وSketch، وShopify، وSquare، وThoughtworks، وVMware.