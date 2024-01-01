بدائل - QRfy
Bitly
bitly.com
Bitly هي خدمة تقصير عناوين URL ومنصة لإدارة الروابط. تأسست شركة Bitly, Inc. في عام 2008. وهي شركة خاصة ومقرها في مدينة نيويورك. يقوم Bitly بتقصير 600 مليون رابط شهريًا، لاستخدامها في شبكات التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني. تجني Bitly الأموال عن طريق فرض رسوم مقابل الوصول ...
QR Code Scanner
qrcodescan.in
QR Code Scanner هو تطبيق الويب الأسرع والأكثر سهولة في الاستخدام.
QR.io
qr.io
قم بإنشاء رموز QR مخصصة بالكامل، مع اللون والشكل والشعار وتتبع عدد الأشخاص الذين يقومون بمسح رموز QR الخاصة بك، من أين وفي أي تاريخ.
BL.INK
bl.ink
إدارة الارتباط المؤسسي. توفير التعاون والامتثال والإبداع للفرق العالمية لتحسين كل مشاركة وحماية بياناتك وخلق الثقة في كل نقرة.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode هو صانع رموز QR رقم 1. الشعار واللون والتصميم، مدعومًا بالخصوصية والبيانات، وكلها متضمنة مجانًا. قم بتنزيل ملفات الطباعة عالية الجودة اليوم.
QR Code AI
qrcode-ai.com
مولد عبر الإنترنت لرموز QR الفريدة والفنية حوّل رموز QR الخاصة بك إلى تحفة فنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحويل تسويق علامتك التجارية
ME-QR
me-qr.com
ME-QR هو منشئ رموز QR مجاني يسمح لك بإنشاء رموز QR وتخصيصها لأغراض مختلفة. إليك ما يجعلنا متميزين: • مجاني وقابل للتخصيص: قم بإنشاء رموز QR لمواقع الويب والنصوص وبطاقات vCard ورسائل البريد الإلكتروني والمزيد. قم بتخصيصها من خلال مجموعة واسعة من الإطارات المجانية التي تتناسب مع علامتك التجارية أو منا...
UTM.io
web.utm.io
UTM.io هي أفضل طريقة لإنشاء UTMs ومشاركتها ومزامنتها مع فريقك. توقف عن استخدام جداول البيانات الفوضوية واحصل على بيانات جيدة للحملة في تحليلاتك.
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER هو منشئ رموز QR الأكثر تقدمًا عبر الإنترنت في العالم، وقد حصل على جائزة المنتج الأكثر ابتكارًا على ProductHunt. تحظى بثقة أكثر من 850.000 علامة تجارية في 147 دولة. من بينها: Lululemon، وUber، وDisney، وSodexo، وPepsico، وL'occitane، وSamsung، وTikTok، وUniversal Studios، وفنادق هيلتون، والم...
Autonix
autonix.io
رموز QR موجودة في كل مكان ومع Autonix فهي ذات قيمة كبيرة. يستهدف Autonix الوكالات والأسواق وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والحكومة والمزيد، وهو حل قوي لتتبع رمز الاستجابة السريعة الذي يلبي احتياجات المؤسسات الكبيرة والصغيرة.
Barcode.so
barcode.so
رموز الاستجابة السريعة العادية مملة. رموز الاستجابة السريعة الجميلة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تجعل جمهورك حريصًا على مسحها ضوئيًا. أكثر من 25 نمطًا للاختيار من بينها أو استخدم أسلوبك الخاص فقط
Hovercode
hovercode.com
رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية قم بإنشاء وتتبع وإدارة رموز QR الديناميكية لعلامتك التجارية
Bitelink
bitelink.co
مرحبًا بك في Bitelink – حيث يلتقي الابتكار مع الراحة في عالم إدارة الروابط. قل وداعًا لعناوين URL المرهقة ومرحبًا بالأصول الأنيقة القابلة للمشاركة والتي تتميز بالقوة! لماذا بايتلينك؟ * تحويل عناوين URL الطويلة والمعقدة إلى روابط موجزة وقوية دون عناء. * أنشئ رموز QR قابلة للتخصيص تعمل على سد الفجوة ...
y.gy
app.y.gy
أنشئ روابط قصيرة لا تُنسى تعمل على زيادة التحويلات قم بتحويل الروابط الطويلة والمعقدة إلى روابط قصيرة لا تنسى والتي يمكنك استخدامها في رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والمزيد. * استخدم y.gy أو المجال المخصص الخاص بك. نحن نقدم خيار استخدام الرابط القصير المخصص الخاص بك أو الرابط ال...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic هو منشئ رموز QR سهل الاستخدام وقابل للتتبع ويوفر ميزات تخصيص متقدمة. باستخدام هذه الأداة، يعد إنشاء رمز QR مخصص بالكامل أمرًا بسيطًا مثل مسح الرمز ضوئيًا. يوفر QR Code Dynamic الفرصة لتبادل المعلومات فقط من خلال المسح بفضل 13 نوعًا مختلفًا من الأكواد التي تم إنشاؤها لحالات استخدام مخ...
QRStuff
qrstuff.com
مولد رمز الاستجابة السريعة المجاني ومنشئ رمز الاستجابة السريعة عبر الإنترنت. لا يلزم التسجيل. قم بإنشاء رموز QR مجانية غير منتهية الصلاحية لموقع ويب URL بتنسيق PDF أو صورة أو تتبع الحضور أو فيديو YouTube أو موقع خرائط Google أو facebook أو تفاصيل الاتصال أو أي نوع من أنواع رموز QR البالغ عددها 27 نو...
GoCodes
gocodes.com
لا مزيد من الأدوات المفقودة! تتبع أجهزتك من خلال حلنا سهل الاستخدام الذي يتضمن ملصقات متينة وبرامج سحابية وتطبيقات الماسح الضوئي وتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). إن حلنا الشامل المصمم خصيصًا لعملاء الصناعة، يعني أنه يمكنك إدارة سلسلة الحضانة باستخدام هاتفك الذكي أثناء التنقل. يمكنك أيضًا نقل ...
TLinky
tlinky.com
مرحبًا بك في TLinky - الحل النهائي لإدارة الارتباط! في TLinky، يقومون بتمكين الأفراد والمسوقين والشركات من تحسين تواجدهم عبر الإنترنت وتبسيط حملاتهم التسويقية. ومن خلال منصة الكل في واحد، يمكنك إدارة الروابط الخاصة بك وتتبعها ومشاركتها بسلاسة، مما يضمن حصول جمهورك على أفضل تجربة ممكنة. * الروابط ا...
ElkQR
elkqr.com
أنشئ رموز QR ذات العلامة التجارية وعزز الوعي بالعلامة التجارية باستخدام ElkQR. تتبع أداء الحملة واحصل على رؤى مع تحليلات مفصلة.
Leaf.page
leaf.page
صفحة واحدة لحياتك المهنية
Veshort
veshort.com
Veshort عبارة عن أداة لتقصير عناوين URL تم إنشاؤها باستخدام أدوات تسويقية قوية لمساعدتك في الوصول إلى عملائك بكفاءة. من خلال منصتنا الشاملة، سيكون لديك كل ما تحتاجه لبدء حملتك التسويقية.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink هو رابط في صانع السيرة الذاتية لإنشاء صفحات ارتباط حيوية ذكية. أنشئ صفحات سيرة ذاتية ذكية لروابط الوسائط الاجتماعية الخاصة بك. يساعدك Tapbiolink على إنشاء رابط في الصفحات الحيوية لدمج جميع الروابط والأشياء المهمة في مكان واحد. يأتي Tapbiolink مزودًا بأكثر من 20 ملحقًا لإنشاء صفحات مقصودة ...
L2QR
l2qr.com
يعمل L2QR على سد الفجوة بين التجارب غير المتصلة بالإنترنت والتجارب عبر الإنترنت. من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة، يمكن للجمهور المستهدف للعملاء الوصول بسهولة إلى المحتوى الرقمي أو مواقع الويب أو ملفات تعريف الوسائط الاجتماعية أو معلومات المنتج أو العروض الترويجية أو أي موارد أخرى عبر الإنترنت. يس...
Keyri
keyri.com
Keyri هي شركة مصادقة رائدة، توفر للعملاء نموذجًا بسيطًا وآمنًا لمصادقة MFA بدون كلمة مرور. تعمل منصتنا على تحويل كل تسجيل دخول إلى عملية تعتمد على القياسات الحيوية من خطوة واحدة والتي توفر تجربة مستخدم سلسة مع تعزيز أمان الحساب. يقوم المستخدمون ببساطة بمسح رمز QR الموجود على صفحة تسجيل الدخول الخاصة...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link هو النظام الأساسي الخاص بك لإنشاء وإدارة رموز QR للرابط الرقمي GS1 على نطاق واسع. يمكنك عرض منتجاتك عبر الإنترنت باستخدام رقم GTIN فقط، وتبسيط الامتثال للصفحات الذكية، وإشراك المتسوقين بشكل أفضل قبل الشراء وبعده.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin هي أسهل أداة للمبيعات عن بعد. إنه مركز اتصال متعدد القنوات مزود بأداة واجهة أمامية لتمكين جميع قنوات الاتصال لموقعك أو عملك بسرعة.
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT، المعروف سابقًا باسم uQR.me، هو أقدم مولد لرموز QR الديناميكية وحل شامل لجميع احتياجات QR.
Digiphy
digiphy.it
تقوم Digiphy بإعادة تعريف التسويق السياقي. من خلال ربط العلامات التجارية مباشرة بالعملاء، تقوم Digiphy ببناء وتقديم تجارب رقمية ديناميكية في اللحظات ذات الصلة بالسياق من أي منتج مادي ونقطة اتصال مع العميل. يعمل حل الخدمة الذاتية المرن الخاص بنا على رفع مستوى رواية العلامة التجارية وإنشاء قناة تسويق ...
JoyQR
joyqr.com
تُحدث منصتنا ثورة في كيفية تواصلك مع جمهورك، حيث تقدم إنشاء رمز الاستجابة السريعة المخصص وصفحات الارتباط الحيوي الجذابة. انغمس في عالم من الرؤى من خلال تحليلاتنا الشاملة، المصممة خصيصًا لتضخيم استراتيجياتك التسويقية. استمتع بمتعة التفاعل السلس وشاهد تأثير علامتك التجارية ينمو مع JoyQR - حيث يؤدي كل ...
Blinq.me
blinq.me
Blinq عبارة عن منصة مبتكرة تُحدث ثورة في طريقة تواصل المحترفين ومشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم. باعتبارها المزود العالمي الأول لبطاقات العمل الرقمية، تقدم Blinq بديلاً سلسًا وصديقًا للبيئة للبطاقات الورقية التقليدية. باستخدام Blinq، يمكن للمستخدمين إنشاء بطاقات رقمية مخصصة لا تحتوي فقط على تفاصيل...