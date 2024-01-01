يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

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يسمح Qoddi App Platform للفرق الصغيرة بنشر أي تعليمات برمجية من أي مستودع مثل Github أو GitLabs أو Bitbucket. يدير Qoddi كل البنية التحتية التي يحتاجها تطبيقك للتشغيل والتوسع حسب الطلب لمطابقة نمو تطبيقك بمرور الوقت. Qoddi أرخص بنسبة 70% من مقدمي الخدمات السحابية الآخرين.

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