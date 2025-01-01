بدائل - Qodana Cloud

Codacy
codacy.com
Codacy هي أداة لمراجعة جودة الكود وتحليل الثغرات وتحسين الأداء، تدعم العديد من لغات البرمجة وتتكامل مع منصات تطوير مختلفة.
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud هو منصة سحابية لتحليل جودة الكود والأمان، تقدم خدمات تحليل مستمر وتكامل مع أدوات التحكم والإصدار.
Codecov
codecov.io
Codecov هي أداة لتحسين جودة البرمجيات من خلال تحليل تغطية التعليمات البرمجية، مما يساعد المطورين على تحديد أجزائها غير المختبرة.
DeepSource
deepsource.com
DeepSource هو تطبيق لتحليل الكود الثابت يساعد المطورين في اكتشاف وإصلاح المشكلات الأمنية والأداء في البرمجيات.
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep هو تطبيق أمان مخصص يفحص الشيفرة البرمجية للعثور على مشاكل الأمان، يدعم عدة لغات برمجة ويتميز بتكامل سهل مع سير العمل.
Embold
embold.io
تطبيق Embold يساعد المطورين على اكتشاف المشكلات في كود البرمجيات قبل أن تصبح عوائق، مع تحسين الصيانة والموثوقية باستخدام الذكاء الاصطناعي.
Typo
typoapp.io
Typo هو تطبيق لإدارة تسليم البرمجيات يستخدم الذكاء الاصطناعي، يوفر رؤية لحالة تطوير البرمجيات، مراجعات تلقائية للكود، ورؤى حول تجربة المطورين.
The Code Registry
thecoderegistry.com
تسجيل التعليمات البرمجية هو منصة توفر رؤى حول جودة الكود وأمنه، مما يساعد المؤسسات على تحسين مشاريع البرمجيات وإدارة فرق التطوير.
Code Climate Quality
codeclimate.com
تساعد أداة جودة Code Climate في تحليل وتحسين جودة الكود من خلال تقديم رؤى حول الصحة والأمن وقابلية الصيانة في مشاريع البرمجيات.
CodeScan
codescan.io
تطبيق CodeScan Shield يقوم بتحليل جودة الكود وأمانه وامتثاله في بيئة Salesforce عبر وحدتي CodeScan وOrgScan لضمان تحقيق معايير عالية.
OverOps
overops.com
OverOps تطبيق لتحليل أسباب الأخطاء في الأنظمة البرمجية. يحدد بسرعة سبب المشكلات في تطبيقات Java أو .Net ويساعد في حلها بسرعة.
CodeScene
codescene.com
CodeScene هو أداة لتحليل الكود ورصد الجودة، تساعد الفرق على تقليل الديون الفنية وتحسين جودة البرمجيات من خلال تقديم رؤى وتحليلات دقيقة.
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel هو تطبيق يقدم تحليلات وأدوات لمساعدة الفرق على تحسين عمليات تطوير البرمجيات من خلال قياسات ومراجعات تلقائية للكود.
GuardRails
guardrails.io
تطبيق GuardRails هو منصة أمان شاملة تساعد فرق الأمان والتطوير على كشف ومعالجة الثغرات في التطبيقات أثناء البرمجة.
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
تطبيق Hubbl Diagnostics يساعد المؤسسات على تحسين أدائها وأمنها من خلال تحليل البيانات وتقديم رؤى حول المشكلات والتحسينات المحتملة.
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