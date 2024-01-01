بدائل - Qobuz
Spotify
open.spotify.com
Spotify هي خدمة موسيقى رقمية تتيح لك الوصول إلى ملايين الأغاني.
YouTube Music
youtube.com
يوتيوب ميوزيك هي خدمة بث موسيقى تم تطويرها بواسطة يوتيوب، وهي شركة تابعة لشركة جوجل. فهو يوفر واجهة مخصصة للخدمة الموجهة نحو بث الموسيقى، مما يسمح للمستخدمين بتصفح الأغاني ومقاطع الفيديو الموسيقية على YouTube بناءً على الأنواع وقوائم التشغيل والتوصيات. توفر الخدمة أيضًا مستوى متميزًا، والذي يتيح ال...
SoundCloud
soundcloud.com
SoundCloud عبارة عن منصة لتوزيع الصوت عبر الإنترنت وموقع لمشاركة الموسيقى مقره في برلين، ألمانيا، وهو يمكّن مستخدميه من تحميل الصوت والترويج له ومشاركته. بدأت SoundCloud في عام 2007 على يد Alexander Ljung وEric Wahlforss، وقد تطورت لتصبح واحدة من أكبر خدمات بث الموسيقى التي تصل إلى أكثر من 175 مليون...
Apple Music
music.apple.com
Apple Music هي خدمة بث للموسيقى والفيديو تم تطويرها بواسطة شركة Apple Inc. ويختار المستخدمون الموسيقى لبثها إلى أجهزتهم عند الطلب، أو يمكنهم الاستماع إلى قوائم التشغيل الموجودة. تتضمن الخدمة أيضًا محطة راديو الإنترنت Apple Music 1 وApple Music Hits وApple Music Country، والتي تبث مباشرة إلى أكثر من ...
Amazon Music
amazon.com
Amazon Music (المعروفة سابقًا باسم Amazon MP3) عبارة عن منصة لتدفق الموسيقى ومتجر موسيقى عبر الإنترنت تديره أمازون. تم إطلاقه في النسخة التجريبية العامة في 25 سبتمبر 2007، وفي يناير 2008 أصبح أول متجر موسيقى يبيع الموسيقى بدون إدارة الحقوق الرقمية (DRM) من العلامات الموسيقية الأربع الكبرى (EMI، Univ...
Wynk Music
wynk.in
Wynk Music هو تطبيق لبث الموسيقى وتنزيلها يناسب كل الأذواق! من الرحمن إلى ريهانا، لديها أكثر من 2.8 مليون أغنية تشمل الموسيقى الهندية والعالمية. قم ببث الأغاني وتنزيلها على تطبيق Wynk Music واكتشف الموسيقى من مكتبته الضخمة التي تغطي مجموعة من الأنواع بما في ذلك Bollywood وPop وRock وBhangra وDevotio...
TuneIn
tunein.com
TuneIn هي خدمة بث صوتي أمريكية تقدم الأخبار المباشرة والراديو والرياضة والموسيقى والبودكاست لأكثر من 60 مليون مستخدم نشط شهريًا. اعتبارًا من عام 2019، أصبح لدى TuneIn أكثر من 75 مليون مستخدم نشط شهريًا. يتم تشغيل TuneIn بواسطة شركة TuneIn Inc التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا. تأسست الشرك...
Pandora
pandora.com
Pandora هي خدمة بث موسيقى أمريكية قائمة على الاشتراك مملوكة لشركة Sirius XM Holdings. تركز الخدمة، التي يقع مقرها في أوكلاند، كاليفورنيا، على التوصيات المستندة إلى "مشروع جينوم الموسيقى" - وهي وسيلة لتصنيف الأغاني الفردية حسب السمات الموسيقية. تم إطلاق الخدمة في الأصل في السوق الاستهلاكية كخدمة رادي...
TIDAL
tidal.com
يمكنك تجربة TIDAL مباشرة في متصفح الويب الخاص بك. استمتع بأكثر من 35 مليون أغنية بجودة صوت عالية الدقة ومقاطع فيديو موسيقية عالية الوضوح وافتتاحية منسقة بخبرة. للتشغيل بدون خسارة، نوصي باستخدام Google Chrome.
Apple Music Beta
music.apple.com
املأ عالمك بالأغاني والألبومات والفنانين الذين يحددون هويتك. احصل على وصول غير محدود إلى ملايين المقاطع الصوتية وقوائم التشغيل المنسقة والمحتوى الأصلي من الفنانين الذين تعرفهم وتحبهم. استمتع بتجربة صوت بلا فقدان، واسمع الصوت من حولك من خلال الصوت المكاني الذي يتميز بتقنية Dolby Atmos. أكثر من 90 ملي...
JioSaavn
jiosaavn.com
استمع إلى أحدث وأحدث أغاني بوليوود الهندية عبر الإنترنت مجانًا مع JioSaavn في أي وقت وفي أي مكان. قم بتنزيل أو الاستماع إلى الأغاني الهندية الجديدة والقديمة غير المحدودة عبر الإنترنت. ابحث عن أفضل 15 أغنية أسبوعية وأغاني الأفلام الهندية وما إلى ذلك على JioSaavn.
Deezer
deezer.com
أنت تجلب الشغف، ونحن نحضر الموسيقى! يمكنك الوصول إلى أكثر من 56 مليون مقطع صوتي في أي وقت وفي أي مكان!
Brain.fm
brain.fm
Brain.fm - موسيقى مصممة للدماغ لتعزيز التركيز والاسترخاء والتأمل والقيلولة والنوم خلال 10 - 15 دقيقة من الاستخدام.
Yandex Music
music.yandex.com
Yandex Music هي خدمة بث موسيقى تم تطويرها بواسطة Yandex. يختار المستخدمون المقطوعات الموسيقية والألبومات ومجموعات المقطوعات الموسيقية لبثها على أجهزتهم عند الطلب والحصول على توصيات مخصصة. الخدمة متاحة أيضًا كتطبيق جوال بإصدارات متوافقة مع أنظمة التشغيل iOS وAndroid. الخدمة متاحة في أرمينيا وأذربيجان...
Gaana
gaana.com
Gaana.com- الاستماع وتحميل أحدث أغاني MP3 عبر الإنترنت. قم بتنزيل الأغاني الهندية الجديدة أو القديمة وأغاني بوليوود والأغاني الإنجليزية* والمزيد على Gaana+ وتشغيلها دون الاتصال بالإنترنت. قم بإنشاء ومشاركة والاستماع إلى قوائم تشغيل الموسيقى المتدفقة مجانًا.
Zing MP3
mp3.zing.vn
Zing MP3 هو تطبيق موسيقى مجاني يحتوي على العديد من الميزات الرائعة لمساعدتك في الحصول على أفضل تجربة موسيقية على جهازك المحمول. يقدم لك Zing MP3 متجرًا موسيقيًا غنيًا وعالي الجودة عبر الإنترنت يضم مجموعة كاملة من الأنواع، ويتم تحديثه باستمرار بأحدث المحتوى الجديد، مرتبة حسب الألبوم والفيديو والفنان ...
NhacCuaTui
nhaccuatui.com
استمتع بتجربة الملايين من الأغاني والفيديوهات الموسيقية عالية الجودة المحمية بحقوق الطبع والنشر في متجر الموسيقى NhacCuaTui. استمع وقم بتنزيل الموسيقى عبر الإنترنت مجانًا على العديد من المنصات.
LINE MUSIC
line.me
LINE MUSIC هي خدمة موسيقى بسعر ثابت تسمح لك بالاستمتاع بـ 83 مليون أغنية موسيقية يابانية وغربية دون الدفع أو التسجيل. بدءًا من أحدث التصنيفات وحتى مقاطع الفيديو الموسيقية والكاريوكي، يمكنك الاستمتاع بكل الموسيقى التي تريدها! الأحداث المخصصة للمستخدم فقط هي تقام أيضا!