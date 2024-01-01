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موسوعة Qiuwen، Qiuwen Together - موسوعة على الإنترنت قام بتجميعها متطوعون، تهدف إلى إنشاء موسوعة على الإنترنت ذات حقوق نشر مفتوحة وجودة عالية ومحتوى غني. "Qiuwen" هو منشور أطلقته مجموعة مستخدمي ويكيبيديا في البر الرئيسي للصين، وهو مخصص لنقل ديناميكيات المجتمع المحلي والعالمي، ومساعدتك على فهم نبض ويكيميديا، وخدمة تطوير مجتمع ويكيبيديا الصيني في يناير 2019. .

الموقع الإلكتروني: qiuwenbaike.cn

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