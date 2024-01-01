بدائل - QBox

Constructor

constructor.io

منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجا...