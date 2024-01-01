بدائل - QBox
Tidio
tidio.com
تواصل مع زوار موقع الويب الخاص بك على الفور وقم بتحويلهم إلى عملاء يدفعون. استخدم حلول الاتصالات والتسويق من Tidio لتنمية أعمالك.
ManyChat
manychat.com
إعادة اختراع كيفية التواصل مع عملائك. يتيح لك ManyChat التفاعل مع عملائك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع - الاستفادة من قوة أتمتة التسويق اليوم!
ChatBot
chatbot.com
قم بأتمتة خدمة العملاء الخاصة بك باستخدام ChatBot ولا تفوت أبدًا فرصة البيع أو مساعدة عملائك. قم ببناء روبوتات الدردشة الخاصة بك من الصفر، دون الحاجة إلى مهارات تقنية!
Guru
getguru.com
ابدأ مجانًا مع Guru، موقع wiki القوي الخاص بالشركة والذي يتغلب على ضوضاء الدردشة لتزويدك بالمعلومات التي تحتاجها بالفعل للقيام بعملك.
Google Cloud Search
cloudsearch.google.com
يعد Google Cloud Search مساعدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على المعلومات ذات الصلة، عندما يحتاجون إليها عبر جميع تطبيقات Google المرتبطة، بما في ذلك Gmail وGoogle Docs وGoogle Drive وتقويم Google وجهات اتصال Google وغيرها على حدٍ سواء.
Drift
drift.com
الانجراف هو الطريقة الجديدة التي تشتري بها الشركات من الشركات. جرب أدوات التسويق والمبيعات التحادثية لدينا المصممة لتسهيل عملية الشراء اليوم، مجانًا تمامًا.
Qatalog
qatalog.com
Qatalog يقضي على فوضى عملك. لا مزيد من الأصوات المستمرة، ولا مزيد من الاجتماعات التافهة، ولا مزيد من البحث عن أحدث مستند. يربط مركز العمل الخاص بنا أدوات التعاون الحديث — مواقع wiki، وإدارة المشاريع، والدردشة الجماعية، والمزيد — ويتيح لك استخدامها بالتنسيق مع بعضكم البعض. فهو يربط الأشخاص والفرق بنف...
Botmake
botmake.io
أداة إنشاء روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي بسيطة للغاية ونظيفة للغاية لموقعك على الويب. يمكنك بسهولة إنشاء برنامج chatbot بدون برمجة
Chatbase
chatbase.co
ChatGPT مخصص لبياناتك. ما عليك سوى تحميل مستنداتك أو إضافة رابط إلى موقع الويب الخاص بك والحصول على برنامج chatbot يشبه ChatGPT لبياناتك. ثم أضفه كأداة إلى موقع الويب الخاص بك أو قم بالدردشة معه من خلال واجهة برمجة التطبيقات.
Botpress
botpress.com
أنشئ روبوتات الدردشة ChatGPT، بسرعة مدهشة 🚀. أول منشئ روبوتات الدردشة من الجيل التالي مدعوم من OpenAI. أنشئ روبوتات تشبه ChatGPT لمشروعك أو عملك لإنجاز المهام. 🎯
BotStar
botstar.com
اكتشف المزيد من الطرق للتفاعل مع العملاء عبر الإنترنت من خلال الدردشة المباشرة السلسة مع حل chatbot. احصل على BotStar مجانًا اليوم!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel هي منصة الروبوت الرائدة لإنشاء روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي لفيسبوك. تعرف على كيفية إنشاء روبوت Facebook Messenger بسرعة وسهولة - دون الحاجة إلى أي تعليمات برمجية.
Algolia
algolia.com
Algolia هي شركة أمريكية ناشئة تقدم منتج بحث على الويب من خلال نموذج SaaS (البرنامج كخدمة).
OpenText
opentext.com
شركة OpenText (تُكتب أيضًا نصًا مفتوحًا) هي شركة كندية تعمل على تطوير وبيع برامج إدارة معلومات المؤسسات (EIM). تعد شركة OpenText، التي يقع مقرها الرئيسي في واترلو، أونتاريو، كندا، أكبر شركة برمجيات في كندا اعتبارًا من عام 2014 ومعترف بها كواحدة من أفضل 100 صاحب عمل في كندا. 2016 بواسطة Mediacorp Can...
Gallabox
gallabox.com
Gallabox عبارة عن مساحة عمل بدون تعليمات برمجية تطلق العنان لقوة WhatsApp لتوسيع نطاق أعمالك من خلال Shared Inbox وWhatsApp بدون تعليمات برمجية Chatbot وWhatsApp Broadcasts والمزيد
Command E
getcommande.com
بحث كل شيء الخاص بك. يفكر Command E بنفس السرعة التي تفكر بها. تعرف على أحدث وأسرع طريقة للوصول إلى كل شيء على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وفي السحابة الخاصة بك.
Happeo
happeo.com
شبكة داخلية لمستخدمي Google Workspace (G Suite) لتعزيز التواصل والتعاون والإنتاجية في العمل. تعزيز تبادل المعرفة وإشراك فريقك الآن!
Signals
getsignals.ai
تحويل مشاهدات الصفحة إلى عملاء. تعرف على الشركات التي تتصفح موقعك الإلكتروني حاليًا وقم بتحويلها إلى عملاء!
Relevance AI
relevanceai.com
بناء ونشر الأتمتة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. انتقل بـ GPT إلى المستوى التالي وقم بأتمتة المزيد من سير العمل الداخلي باستخدام السلاسل والوكلاء. نشر مُدار بالكامل، ورمز منخفض وسهل للمطورين.
Qualified
qualified.com
يساعد المؤهل الشركات على إنشاء خطوط أنابيب بشكل أسرع. استخدم أهم أصولك - موقع الويب الخاص بك - لتحديد زوارك الأكثر قيمة، وابدأ محادثات المبيعات على الفور، وجدولة الاجتماعات، وتحويل حركة المرور الصادرة والمدفوعة، واكتشاف إشارات نية الشراء.
Sendbird
sendbird.com
اجعل تطبيقك اجتماعيًا. من Reddit إلى Paytm إلى Headspace، يزدهر كل تطبيق محبوب بفضل مجتمع قوي. اقترب أكثر منك، عن طريق إضافة الدردشة أو الصوت أو الفيديو إلى تطبيقك.
Voiceflow
voiceflow.com
المنصة التعاونية لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي. تستخدم الفرق Voiceflow لتصميم واختبار وتشغيل وكلاء الدردشة أو الذكاء الاصطناعي الصوتي - معًا وبشكل أسرع وعلى نطاق واسع.
Engati
engati.com
Engati هي أفضل منصة دردشة حية ودردشة حية تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون تعليمات برمجية لإنشاء روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي والمشاركة في محادثات في الوقت الفعلي على WhatsApp وموقع الويب وMessenger وما إلى ذلك.
SnatchBot
snatchbot.me
أنشئ روبوتات محادثة ذكية للمراسلة متعددة القنوات على منصتنا الثورية. يزيل SnatchBot التعقيد ويساعدك على بناء أفضل تجربة لروبوتات الدردشة لعملائك. نحن نقدم ميزات إدارية قوية وأمانًا على مستوى المؤسسات للامتثال للتفويضات التنظيمية.
Search.io
search.io
أضف البحث والاكتشاف المدعوم بالتعلم الآلي إلى موقع الويب الخاص بك أو متجر التجارة الإلكترونية أو التطبيق في دقائق. نسخة تجريبية مجانية مستضافة بالكامل لمدة 14 يومًا.
Yext
yext.com
Yext هي شركة تكنولوجيا في مدينة نيويورك تعمل في مجال إدارة العلامات التجارية عبر الإنترنت. ويقدم تحديثات للعلامة التجارية باستخدام شبكته السحابية من التطبيقات ومحركات البحث والمرافق الأخرى. تأسست الشركة في عام 2006 على يد هوارد ليرمان وبريان ديستيلبرجر وبرنت ميتز. أظهرت الأرقام الأخيرة أن القيمة الس...
nuclia
nuclia.com
قم بتضمين بحث الذكاء الاصطناعي والإجابات العامة لمنتجك. تتيح لك Nuclia API إمكانية البحث بنسبة 100% باستخدام الذكاء الاصطناعي وإجابات إبداعية من المستندات والنصوص ومقاطع الفيديو مع الحفاظ على خصوصية بياناتك وتجنب الهلوسة.
SentiOne
sentione.com
اكتشف الاستماع عبر الإنترنت القائم على الذكاء الاصطناعي ومستقبل أتمتة خدمة العملاء باستخدام روبوتات المحادثة وروبوتات الدردشة.
Aiven
aiven.io
تتيح لك منصة البيانات السحابية مفتوحة المصدر المُدارة بالكامل من Aiven إنشاء خطوط أنابيب البيانات التي طالما حلمت بها - في أقل من 10 دقائق. على جميع السحب الكبرى في كل مكان.
yellow.ai
yellow.ai
قم بأتمتة التفاعلات مع عملائك وموظفيك بأكثر من 135 لغة وعبر أكثر من 35 قناة لتحقيق نتائج قابلة للتنفيذ بتكاليف أقل.
Glean
glean.com
تعرف على ما تعرفه شركتك على الفور. جلين هو مساعد العمل الذي يتمتع بالحدس. ابحث في جميع تطبيقات شركتك للعثور على ما تحتاجه بالضبط واكتشف الأشياء التي يجب أن تعرفها.
Clickatell
clickatell.com
يمنح Clickatell المستهلكين القدرة على إدارة حياتهم اليومية والتعامل مع الشركات عبر الدردشة.
Global Message Services
gms-worldwide.com
تعد خدمات الرسائل العالمية (GMS) مزود خدمة الاتصالات الموثوق به للمؤسسات ومشغلي الهاتف المحمول في جميع أنحاء العالم. يتيح حل CPaaS من GMS للعلامات التجارية توحيد اتصالات العملاء متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) واحدة ومنصة الخدمة الذاتية. واستكمالًا لذلك، هناك روبوتات محادثة تعتمد على ...
AlphaSense
alpha-sense.com
استخبارات السوق ومنصة البحث اكتشف الرؤى في ثوانٍ، وليس ساعات تحرك بسرعة السوق من خلال تتبع الشركات والموضوعات والصناعات بسهولة عبر عالم واسع من المحتوى - مفهرسة وقابلة للبحث وكل ذلك في مكان واحد.
LivePerson
liveperson.com
الذكاء الاصطناعي للمحادثة ليس مصطنعًا. أنشئ اتصالات هادفة وشخصية مع عملائك مع تقديم نتائج حقيقية لشركتك.
Bloomreach
bloomreach.com
منصة التجربة الرقمية المصممة للتجارة. تجمع حلول Bloomreach بين قوة بيانات العملاء والمنتجات الموحدة وسرعة وحجم الذكاء الاصطناعي والقرارات التنبؤية، حتى تتمكن من تقديم تجارب سحرية تتحول على أي قناة وفي كل رحلة.
Coveo
coveo.com
Coveo هي شركة برمجيات مؤسسية كخدمة (SaaS) مقرها مدينة كيبيك تقدم منصة قائمة على السحابة لجعل التجارب الرقمية أكثر ذكاءً، وتوفر برامج محددة مبنية على تلك المنصة. تستخدم Coveo License Cloud™ تقنيات البحث والتحليلات والتعلم الآلي لتوحيد المحتوى والبيانات المتباينة، لأتمتة تسليم المعلومات الشخصية ذات ال...
CBOT
cbot.ai
CBOT هي شركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثة، وتقدم حلول الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات في الذكاء الاصطناعي للمحادثة والذكاء الاصطناعي التوليدي. نحن متخصصون في تعزيز تجارب العملاء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والاتصالات وخدمات العملاء من خلال روبوتات الدردشة القائمة عل...
Keyspider
keyspider.io
يوفر Keyspider نتائج بحث دقيقة باستخدام محرك بحث مؤسسي قائم على السحابة. باستخدام Keyspider، يمكنك إنشاء بحث مخصص لموقع الويب الخاص بك دون أي وقت أو تكلفة إضافية. يتفهم Keyspider متطلبات العميل ويقدم النتائج الصحيحة لاستعلامات البحث الخاصة به. الحل لمواقع الويب لتمهيد الطريق لتجارب بحث أفضل وتحسين ا...
mottle
mottle.com
حوّل الزائرين إلى عملاء باستخدام Chatbot الصديق. أنشئ روبوت محادثة مدعم بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصيصًا ليناسب احتياجات عملك دون عناء: قم بتبسيط دعم العملاء وتحسين رضا العملاء - كل ذلك دون أي تعليمات برمجية. ما عليك سوى كتابة تعليماتك بلغة واضحة.
Onna
onna.com
تقوم Onna بمركزية البيانات من تطبيقاتك المفضلة لتقديم تجربة بحث وإدارة مبسطة ومبسطة، كل ذلك في مكان واحد.
SeekStorm
seekstorm.com
SeekStorm هو بحث كخدمة. توفر واجهة برمجة تطبيقات البحث الخاصة بنا بحثًا فوريًا على نطاق الويب وفي الوقت الفعلي والنص الكامل والبحث الفوري عن بياناتك ومستنداتك. SeekStorm هو الزاحف كخدمة. يقوم الزاحف المركّز عالي الأداء بتحويل أي موقع ويب إلى مستندات JSON مع بيانات منظمة بسرعة 20x وحمولة 200x مقارنة ...
Instaclustr
instaclustr.com
خدمة مستضافة ومدارة بالكامل لـ OpenSearch OpenSearch عبارة عن مجموعة بحث وتحليلات قوية تسمح باستيعاب البيانات وتسجيلها والبحث فيها وتجميعها وعرضها وتحليلها. تتيح هذه الإمكانات نطاقًا واسعًا من حالات الاستخدام القيمة مثل التسجيل والبحث في التطبيقات. يعد Instaclustr Managed OpenSearch حلاً مفتوح المصد...
Bonsai
bonsai.io
تحافظ Bonsai على بحثك دائمًا من خلال نشر الخبراء والصيانة المستمرة والحد الأقصى من أمان البيانات لـ Elasticsearch أو OpenSearch.
Vectara
vectara.com
Vectara عبارة عن نظام أساسي للبحث عن المحادثة واكتشاف المعرفة مدعوم من LLM والذي يسمح للشركات بإجراء محادثات ذكية عبر بياناتها الخاصة (فكر في ChatGPT ولكن لبياناتك). المطور أولاً، توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات بسيطة وتمنح المطورين إمكانية الوصول إلى تقنية NLU المتطورة (فهم اللغة الطبيعية) ذات الصل...
Meilisearch
meilisearch.com
يعمل Meilisearch على تمكين المطورين وفرق الأعمال من إنشاء تجربة بحث أكثر سهولة تعمل على زيادة التحويلات القائمة على البحث
GoSearch
gosearch.ai
GoSearch عبارة عن منصة بحث مؤسسية تعمل بالذكاء الاصطناعي من صانعي GoLinks. يربط GoSearch ما يزيد عن 100 تطبيق شخصي وتطبيق خاص بالشركة لتوفير واجهة واحدة موحدة للبحث - مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على رؤى ملخصة من مصادر متعددة. سواء كان الاستعلام هو "كيفية إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة ب...
Miso.ai
miso.ai
تعمل Miso على إضفاء طابع ديمقراطي على القوى العظمى للتعلم الآلي لمنصات مثل Google وAmazon حتى يتمكن أي فريق من بناء بحث واكتشاف ومشاركة قابلة للتطوير وموحدة بسرعة لرحلة المستخدم بأكملها. وعلى عكس الحلول التقليدية، يستطيع Miso تخصيص 100% بشكل مجهول - دون تتبع المستخدمين أو استخراج البيانات.
Loop54
loop54.com
يتم تشغيل البحث والتخصيص في موقع التجارة الإلكترونية Loop54s بواسطة الذكاء الاصطناعي الخاص. يقوم Loop54 AI بتخصيص البحث في موقعك والتنقل بين الفئات، بحيث يختبر كل زائر النتائج ذات الصلة. في حين أن معظم أدوات التخصيص تتطلب أشهرًا من جمع البيانات، فإن Loop54 يستخدم مجموعات صغيرة من البيانات للقيام بعم...
TeamSlide
teamsli.de
TeamSlide هو حل للبحث عن الشرائح والمكتبة مع وظيفة PowerPoint الإضافية. يمكنك الوصول إلى جميع الشرائح والصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك دون مغادرة PowerPoint على الإطلاق. يقوم TeamSlide بفحص العروض التقديمية الخاصة بك للتحكم في الإصدار، ويطالبك عند وجود شرائح قديمة. قم بتوصيل TeamSlide بسلاسة إلى Shar...
Findr
usefindr.com
بحث عالمي لجميع تطبيقاتك. Findr هو مساعد بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعدك في البحث عبر جميع تطبيقاتك في وقت واحد. باستخدام Findr، يمكنك: 1. تقليل الوقت الذي تقضيه في البحث عن المعلومات. 2. توقف عن طلب الروابط والمستندات - قم بتحسين تعاون الفريق وإنتاجيته. 3. جمع المراجع حول موضوع ما من عرض واحد با...
ReactiveSearch
reactivesearch.io
يمكّن ReactiveSearch.io الشركات من بناء أفضل تجربة بحث في التطبيقات باستخدام مكونات واجهة المستخدم الرائدة في الصناعة، ومستوى التحكم لنشر التغييرات في الوقت الفعلي وتوفير تحليلات قابلة للتنفيذ للبحث. إنه يعمل خارج الصندوق مع Elasticsearch وOpenSearch.
Outmind
outmind.ai
يمنحك Outmind إمكانية الوصول الفوري إلى مستنداتك ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الخاصة بك... لتمنحك الوقت والجودة والكفاءة. باستخدام Outmind، لا يمكنك إعادة إنشاء المستندات الموجودة: يمكنك البدء من العناصر المرجعية الداخلية. تعرض خوارزميات التعلم الآلي لدينا تلقائيًا أفضل النتائج لكل استعلام. ع...
Hebbia
hebbia.ai
مطور واجهات المستخدم للذكاء الاصطناعي العام (AGI). يعد منتج Hebbia's Matrix بمثابة طيار مساعد للعمل المعرفي الذي تستخدمه شركات التمويل والقانون والحكومة وشركات الأدوية. تتعامل Matrix بدقة مع المهام الأكثر تعقيدًا من خلال تقسيمها إلى إجراءات LLM مفهومة. يمكن للمستخدمين التعاون مع Matrix لاستخراج ملاي...
Constructor
constructor.io
منصة اكتشاف المنتج التي تقود لحظات اكتشاف المنتج الجذابة في كل قناة عبر رحلة المتسوق بأكملها - بدءًا من البحث والتصفح وحتى التوصيات والبيع الموجه. بناءً على أحدث تقنيات بحث الذكاء الاصطناعي/تعلم الآلة، يتعلم Native Commerce Core من Constructor من كل تفاعل مع العملاء، ويحسن الأداء وفقًا لمقاييس التجا...
ExpertRec
expertrec.com
يتيح لك محرك البحث المخصص الخاص بـ Expertrec إضافة نتائج بحث فائقة السرعة إلى موقع الويب الخاص بك بسرعة. كما يوفر خيارات تخصيص قوية بنقرة زر واحدة. وهو أيضًا بديل رائع للبحث في مواقع Google - 1. الإكمال التلقائي فائق السرعة. 2. يتيح لك محرك البحث المخصص ذو الأسعار المعقولة الخاص بـ Spell CorrectExpe...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch عبارة عن منصة بحث وتوصيات مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتي تدعم النجاح لأي شركة بحجمها في جميع الصناعات. هدفنا هو التأكد من أن العلامات التجارية لديها أدوات مبتكرة لتقديم تجارب بحث دقيقة وذات صلة لتمكين المستخدمين من العثور على النتائج ذات الصلة لاحتياجاتهم في السياق، بغض النظر عن ا...
Cludo
cludo.com
Cludo هي أداة بحث ذكية مصممة لتبسيط حياة فرق الويب والتسويق من خلال الأتمتة والبيانات المفيدة. نحن نجعل البحث سهلاً لك وللمستخدمين النهائيين لديك. تعمل Cludo على تحسين طريقة تواصل المؤسسات وعملائها مع المعلومات واستخدامها. تتيح لك منصة البحث في الموقع سهلة الاستخدام إمكانية التخصيص والحصول على رؤى ع...
Site Search 360
sitesearch360.com
بحث ذكي وسريع وقابل للتخصيص بدرجة كبيرة لموقع الويب الخاص بك. - فهرسة صفحات موقعك ومنتجاتك ومقاطع فيديو YouTube والأسئلة الشائعة والمستندات (PDF وDOC وXLS وPPT). - - استخدم الزاحف القوي الخاص بنا، أو قدم خريطة موقع، أو قم بتحميل موجز، أو استخدم واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بنا، أو اجمع كل الطر...
SearchStax
searchstax.com
بحث قوي أصبح سهلاً SearchStax هو الطريقة الأسهل والأسرع للمسوقين والمطورين لتقديم أقوى تجارب البحث وأكثرها صلة وقوة. نحن نقدم حلول برمجية شاملة تتراوح من البنية التحتية المدارة Solr المستضافة على الواجهة الخلفية إلى البحث المتقدم والشخصي في الموقع على الواجهة الأمامية. SearchStax Managed Search - خد...