تقوم شركة QA Wolf بإنشاء اختبارات تلقائية شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدم لديك خلال 4 أشهر فقط، وتحافظ عليها على مدار 24 ساعة يوميًا، وتوفر عمليات تشغيل متوازية غير محدودة على بنيتنا التحتية. هل ذكرنا أننا نضمن عدم وجود رقائق؟ نحن نفعل ذلك أيضا. ابدأ ببرنامج تجريبي مدته 90 يومًا يتضمن: خطة اختبار شاملة، واختبارات آلية مكتوبة بلغة Playwright مفتوحة المصدر والتي يمكنك الاحتفاظ بها، واختبارات غير محدودة يتم تشغيلها في البيئة التي تختارها. فيما يلي قائمة مفيدة بكل ما تحصل عليه، سواء كان ذلك 100 اختبار أو 100000. • إجراء اختبارات شاملة لـ 80% من تدفقات المستخدمين بشكل آلي خلال 4 أشهر. تتم كتابة الاختبارات بلغة Playwright مفتوحة المصدر والتي يمكنك تنزيلها حتى لا يكون هناك قيود على البائع. • مصفوفة الاختبار التفصيلية والخطوط العريضة في إطار AAA. • يتم إجراء اختبار متوازي غير محدود في أي بيئة تختارها. • بنية تحتية متوازية بنسبة 100% نستضيفها ونقوم بصيانتها. • صيانة على مدار 24 ساعة للاختبارات غير المستقرة والمكسورة. • نتائج موثوقة ومضمونة بنسبة 100% - بدون أي رقائق. • يتم إرسال تقارير الأخطاء التي تم التحقق منها بواسطة الإنسان من خلال تطبيق المراسلة الخاص بك وكتذكرة خطأ. • تكامل CI/CD مع مسار النشر الخاص بك وتتبع المشكلات. • الوصول على مدار 24 ساعة إلى مهندسي ضمان الجودة بدوام كامل في QA Wolf. ... إنه حل ضمان الجودة الذي طالما أردته.

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