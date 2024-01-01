QA Touch

QA Touch

WebCatalog Desktop ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog Desktop.

استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: qatouch.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من QA Touch على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أنه من المزعج التكيف مع العمليات الجديدة وقمنا بتصميم أداة تتكيف مع أنظمتك وطريقة عملك. يعد تخصيص المشكلات وتتبعها وظيفة مضمنة تسمح لك بنشر مشكلة أثناء تشغيل حالة اختبار، مما يلغي الحاجة إلى النقل بين البرامج. لم يكن من السهل أبدًا نسخ حالات الاختبار ونقلها من مشروع إلى آخر، أو بين الوحدات داخل المشروع. لقد تم تصميم الأداة للمساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد الشركات بوسيلة للتنافس الحقيقي مع الشركات العملاقة في صناعتها، دون إحداث فجوة في جيوبهم. مع QA Touch، استمتع بما يلي: 1. مستودع واحد مشترك لجميع أصول الاختبار الخاصة بك. 2. تتضمن ميزات المؤسسة إنتاجية المشروع وسجلات التدقيق لتتبع تقدم العمل والمشروع. 3. أصبحت إدارة المشكلات سهلة بفضل التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع JIRA 4. لوحات Microsoft Azure لتسهيل إدارة مشروعك أكثر من أي وقت مضى. 5. جعل إدارة الاختبار سهلة للغاية من خلال ميزاتنا البديهية مثل خيار تثبيت المشروع وتحديثات الحالة والمساعدة والسجلات والتقارير مباشرة من لوحة المعلومات. 6. نقطة واحدة هي التكامل مع Jenkin للقيام بجميع أنشطة CI/CD 7. تكامل مراسل QA Touch-Cypress سهل الاستخدام لمزامنة نتائج اختبار أتمتة cypress.io مع QA Touch. 8. مراسل سهل الاستخدام لأداة التشغيل الآلي المجانية والمفتوحة المصدر Test Cafe. 9. استفد من لوحات اللمس لضمان الجودة لجعل إدارة المشروعات أكثر سهولة. تقوم اللوحات بتنظيم مسارات عملك وتخصيصها وتصورها وتتبعها. تقدم شركة QA Touch حل اختبار ميسور التكلفة مع إمكانيات مباشرة لإنشاء حالات اختبار، وتجميع مجموعات الاختبار، وإجراء عمليات تشغيل الاختبار، وتكامل أدوات الطرف الثالث، وإنشاء تقارير اختبار خالية من العيوب، والمتطلبات، وتتبع الأخطاء المضمنة، والخرائط الذهنية، واللوحات، والأداء ويمكن للأشخاص إدارة عمليات الاختبار الخاصة بهم من خلال واجهة واحدة (لوحة المعلومات). سيحب المستخدمون المجموعة الواسعة من الميزات سهلة الاستخدام المتاحة، والتي تتراوح من رسم الخرائط وتطوير حالات الاختبار إلى تتبع إجراءات الفريق. تعمل شركة QA Touch على تعزيز التميز في تقديم المشاريع عالية الجودة.
الفئات:
Software Development
أدوات اختبار البرمجيات

الموقع الإلكتروني: qatouch.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ QA Touch. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

بدائل

Postman Web

Postman Web

postman.com

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Qase

Qase

qase.io

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Sauce Labs

Sauce Labs

saucelabs.com

Browserling

Browserling

browserling.com

TestProject

TestProject

testproject.io

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Rainforest QA

Rainforest QA

rainforestqa.com

قد يعجبك أيضًا

TestLodge

TestLodge

testlodge.com

TestQuality

TestQuality

testquality.com

Qase

Qase

qase.io

Kualitee

Kualitee

kualitee.com

camelQA

camelQA

camelqa.com

Backlog

Backlog

backlog.com

Coretal

Coretal

coretal.co

awork

awork

awork.io

Project.co

Project.co

project.co

Testpad

Testpad

testpad.com

ProjeQtOr

ProjeQtOr

projeqtor.org

BlueRithm

BlueRithm

bluerithm.com

استكشاف

المنتجات

تنزيل

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2024 WebCatalog, Inc.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية