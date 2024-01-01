QA Touch هي أداة متطورة لإدارة الاختبارات لفرق ضمان الجودة في جميع أنحاء العالم. نحن نؤمن بجعل عملك سهلاً وتوفير كل ما تحتاجه على منصة واحدة. باستخدام أداة إدارة حالات الاختبار الشاملة لدينا، سيكون تسريع الاختبارات والمشاريع أمرًا في غاية السهولة. تقدم QA Touch طريقة تنفيذ طبيعية وبديهية. نحن نعلم أنه من المزعج التكيف مع العمليات الجديدة وقمنا بتصميم أداة تتكيف مع أنظمتك وطريقة عملك. يعد تخصيص المشكلات وتتبعها وظيفة مضمنة تسمح لك بنشر مشكلة أثناء تشغيل حالة اختبار، مما يلغي الحاجة إلى النقل بين البرامج. لم يكن من السهل أبدًا نسخ حالات الاختبار ونقلها من مشروع إلى آخر، أو بين الوحدات داخل المشروع. لقد تم تصميم الأداة للمساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص وتزويد الشركات بوسيلة للتنافس الحقيقي مع الشركات العملاقة في صناعتها، دون إحداث فجوة في جيوبهم. مع QA Touch، استمتع بما يلي: 1. مستودع واحد مشترك لجميع أصول الاختبار الخاصة بك. 2. تتضمن ميزات المؤسسة إنتاجية المشروع وسجلات التدقيق لتتبع تقدم العمل والمشروع. 3. أصبحت إدارة المشكلات سهلة بفضل التكامل السلس ثنائي الاتجاه مع JIRA 4. لوحات Microsoft Azure لتسهيل إدارة مشروعك أكثر من أي وقت مضى. 5. جعل إدارة الاختبار سهلة للغاية من خلال ميزاتنا البديهية مثل خيار تثبيت المشروع وتحديثات الحالة والمساعدة والسجلات والتقارير مباشرة من لوحة المعلومات. 6. نقطة واحدة هي التكامل مع Jenkin للقيام بجميع أنشطة CI/CD 7. تكامل مراسل QA Touch-Cypress سهل الاستخدام لمزامنة نتائج اختبار أتمتة cypress.io مع QA Touch. 8. مراسل سهل الاستخدام لأداة التشغيل الآلي المجانية والمفتوحة المصدر Test Cafe. 9. استفد من لوحات اللمس لضمان الجودة لجعل إدارة المشروعات أكثر سهولة. تقوم اللوحات بتنظيم مسارات عملك وتخصيصها وتصورها وتتبعها. تقدم شركة QA Touch حل اختبار ميسور التكلفة مع إمكانيات مباشرة لإنشاء حالات اختبار، وتجميع مجموعات الاختبار، وإجراء عمليات تشغيل الاختبار، وتكامل أدوات الطرف الثالث، وإنشاء تقارير اختبار خالية من العيوب، والمتطلبات، وتتبع الأخطاء المضمنة، والخرائط الذهنية، واللوحات، والأداء ويمكن للأشخاص إدارة عمليات الاختبار الخاصة بهم من خلال واجهة واحدة (لوحة المعلومات). سيحب المستخدمون المجموعة الواسعة من الميزات سهلة الاستخدام المتاحة، والتي تتراوح من رسم الخرائط وتطوير حالات الاختبار إلى تتبع إجراءات الفريق. تعمل شركة QA Touch على تعزيز التميز في تقديم المشاريع عالية الجودة.

الموقع الإلكتروني: qatouch.com

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