Pyrls

Pyrls

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استخدام تطبيق الويب

الموقع الإلكتروني: pyrls.com

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pyrls على WebCatalog Desktop لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

التطبيق المرجعي الطبي الحديث لمقدمي الرعاية الصحية. Pyrls هو موقع ويب وتطبيق للهاتف المحمول يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من وصف الوصفات الطبية للمرضى وصرفها وتثقيفهم بشكل أكثر فعالية.

الموقع الإلكتروني: pyrls.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pyrls. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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