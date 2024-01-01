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التطبيق المرجعي الطبي الحديث لمقدمي الرعاية الصحية. Pyrls هو موقع ويب وتطبيق للهاتف المحمول يمكّن مقدمي الرعاية الصحية من وصف الوصفات الطبية للمرضى وصرفها وتثقيفهم بشكل أكثر فعالية.

الموقع الإلكتروني: pyrls.com

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